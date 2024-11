【アフタヌーン2025年1月号】11月25日 発売価格:730円

今号では「もやしもん+」が連載開始と共に表紙カラーを飾る。著者の石川雅之氏Xアカウントでは、表紙カラー原稿を6枚100円の色画用紙に手描きで作成したことが明かされている。

石川雅之氏Xアカウントより。使用された色画用紙

