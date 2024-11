セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年11月15日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ピーター・パン』 Lぬいぐるみ “ピーター・パン”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『ピーター・パン』 Lぬいぐるみ “ピーター・パン”

登場時期:2024年11月15日より順次

サイズ:全長約21×21×34cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ディズニーアニメーション『ピーター・パン』の主人公「ピーター・パン」のぬいぐるみがセガプライズから登場。

グリーンを基調にした衣装を着て座っているデザインが使用されています。

きりりと引き締まった目元や特徴的な耳もポイントです。

帽子についている羽根や、腰に付けている剣もしっかり再現。

インテリアとしても活躍してくれる、存在感のある、大きなサイズのぬいぐるみです。

定番の衣装を身に纏った「ピーター・パン」のぬいぐるみ。

セガプライズの『ピーター・パン』 Lぬいぐるみ “ピーター・パン”は、2024年11月15日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

