「GEOのテレビ祭り！ 2024-25 AUTUMN WINTER」2025年1月13日まで開催中対象のテレビ購入でTV用バースピーカーがもらえる
開催期間：～2025年1月13日まで
ゲオは、「GEOのテレビ祭り！ 2024-25 AUTUMN WINTER」を、全国のゲオストア及びゲオオンラインストアで2025年1月13日まで開催している。
「GEOのテレビ祭り！ 2024-25 AUTUMN WINTER」では、冬のボーナスや年末年始シーズンにあわせ「ハイセンス 50V型 4Kチューナー内蔵/HDR対応液晶テレビ（50E65K）」が54,780円で販売されるほか、「オリオン 42V型 フルHDチューナーレステレビ（GL421F）」（数量限定）、「ASTEX 55V型 4K対応有機ELチューナーレステレビ（AX-ESK55）」などのテレビシリーズがスペシャル価格で登場する。
さらに、対象テレビを購入すると、「Bluetooth 2.0ch サウンドバースピーカー（8810）」が1台もらえる。
また、大迫力のサウンドで映画が楽しめるTV用バースピーカーや、部屋のスペースを有効活用できるテレビスタンドなども取り揃えられており、これらの関連商品を対象のテレビとセットで購入することで、さらにに3,000円引きとなる。
「GEOのテレビ祭り！ 2024-25 AUTUMN WINTER」概要
期間：～2025年1月13日（月）
対象商品（主な商品を記載）
・「ハイセンス 50V型 4Kチューナー内蔵/HDR対応液晶テレビ（50E65K）」（価格：54,780円）
4Kチューナー内蔵、スクリーンシェア機能、VOD対応、低遅延ゲームモード/ALLM対応/HDMI2.1搭載、「高画質HI-VIEWエンジンLiteを搭載、安心のメーカー3年保証
・数量限定商品
「オリオン 42V型 フルHDチューナーレステレビ（GL421F）」（価格：21,780円）
数量限定商品、GoogleTV搭載、VOD対応、音声入力対応リモコン
・ゲオオンラインストア限定販売商品
「ASTEX 55V型 4K対応有機ELチューナーレステレビ（AX-ESK55）」（価格：104,280円）
ゲオオンラインストア限定販売、LG製有機Elパネル搭載、HDR:Dolby Vision対応、Dolby ATMOS対応、MEMC120Hz倍速駆動技術
店舗・オンラインストア共通施策
(1)「ハイセンス 50V型 4Kチューナー内蔵/HDR対応液晶テレビ（50E65K）」（価格：54,780円）、「ハイセンス 43V型 4Kチューナー内蔵/HDR対応液晶テレビ（43E65G）」（価格：49,280円）購入で「Bluetooth 2.0ch サウンドバースピーカー（8810）」がついてくる。
(2)バースピーカー、テレビスタンドと32型以上のテレビを同時購入で合計金額から3,000円引き
【対象バースピーカー】
・「Bluetooth 2.2ch ツインサブウーファー内蔵サウンドバースピーカー（HD099）」（価格：15,180円）
・「Bluetooth 2.1ch サブウーファー内蔵サウンドバースピーカー（008C）」（価格：10,978円）
【対象テレビスタンド】
・「壁寄せ型テレビスタンド（FSG47-4401）」（価格：10,978円）
・「移動式壁寄せテレビスタンド（FSG44）」（価格：15,180円）
ゲオオンラインストア限定施策
・キャンペーン対象テレビの送料無料
キャンペーン対象商品
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