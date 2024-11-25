Âç´Ú¹Ò¶õ¤Î¿ÎÀî¡½·§ËÜÀþ¡¡£²£·Ç¯¤Ö¤ê±¿¹ÒºÆ³«¡á£±Æü£±±ýÉü
¡Ú¥½¥¦¥ëÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û´Ú¹ñ¹Ò¶õºÇÂç¼ê¤ÎÂç´Ú¹Ò¶õ¤Ï£²£µÆü¡¢¿ÎÀî¡½·§ËÜÀþ¤ò£²£´Æü¤«¤é£±Æü£±±ýÉü¤Ç±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Âç´Ú¹Ò¶õ¤Ï£±£¹£¹£±Ç¯£´·î¤Ë·§ËÜÀþ¤ò¿·µ¬½¢¹Ò¤·¤¿¤¬¡¢£¹£·Ç¯¤«¤é±¿¹Ò¤òÃæÃÇ¡£º£²ó£²£·Ç¯¤Ö¤ê¤Ë±¿¹Ò¤òºÆ³«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Ï©Àþ¤Ë¤Ï¥×¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¯¥é¥¹¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¡Ë£¸ÀÊ¡¢¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹£±£·£´ÀÊ¤Î·×£±£¸£²ÀÊ¤òÈ÷¤¨¤ë¥¨¥¢¥Ð¥¹¤Î£Á£³£²£±£î£å£ï¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¡£¥×¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¯¥é¥¹¤ÎºÂÀÊ¤Ï£±£¸£°ÅÙ¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°²ÄÇ½¤Ç¡¢Á´ÀÊ¤Çµ¡Æâ£×£é¡Ý£Æ£é¡Ê¥ï¥¤¥Õ¥¡¥¤¡Ë¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Âç´Ú¹Ò¶õ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¡ÊÆ±¼Ò¤¬½¢¹Ò¤¹¤ë¡ËÊ¡²¬¡¢¼¯»ùÅç¡¢Ä¹ºê¤Ê¤É¶å½£¤ÎÂ¾¤ÎÅÔ»Ô¤ÈÏ¢·È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿Î¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß
¡¡Âç´Ú¹Ò¶õ¤Ï£±£¹£¹£±Ç¯£´·î¤Ë·§ËÜÀþ¤ò¿·µ¬½¢¹Ò¤·¤¿¤¬¡¢£¹£·Ç¯¤«¤é±¿¹Ò¤òÃæÃÇ¡£º£²ó£²£·Ç¯¤Ö¤ê¤Ë±¿¹Ò¤òºÆ³«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Ï©Àþ¤Ë¤Ï¥×¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¯¥é¥¹¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¡Ë£¸ÀÊ¡¢¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹£±£·£´ÀÊ¤Î·×£±£¸£²ÀÊ¤òÈ÷¤¨¤ë¥¨¥¢¥Ð¥¹¤Î£Á£³£²£±£î£å£ï¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¡£¥×¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¯¥é¥¹¤ÎºÂÀÊ¤Ï£±£¸£°ÅÙ¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°²ÄÇ½¤Ç¡¢Á´ÀÊ¤Çµ¡Æâ£×£é¡Ý£Æ£é¡Ê¥ï¥¤¥Õ¥¡¥¤¡Ë¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Âç´Ú¹Ò¶õ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¡ÊÆ±¼Ò¤¬½¢¹Ò¤¹¤ë¡ËÊ¡²¬¡¢¼¯»ùÅç¡¢Ä¹ºê¤Ê¤É¶å½£¤ÎÂ¾¤ÎÅÔ»Ô¤ÈÏ¢·È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿Î¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß