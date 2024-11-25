Ì¾¸Å²°»ÔÄ¹Áª¤Ç¤Î½éÅöÁª¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢µ­¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¹­Âô°ìÏº»á¡á25Æü¸áÁ°¡¢Ì¾¸Å²°»Ô

¡¡Ì¾¸Å²°»ÔÄ¹Áª¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿¹­Âô°ìÏº»á¡Ê60¡Ë¤ÏÅê³«É¼¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿25Æü¸áÁ°¡¢Æ±»ÔÅì¶è¤ÇÁ°»ÔÄ¹¤Î²ÏÂ¼¤¿¤«¤·»á¤È°ì½ï¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¹­Âô»á¤Ï¡Ö²ÏÂ¼¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ð¥È¥ó¤ÏÈó¾ï¤Ë½Å¤¤¡£»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¼«Ê¬Î®¤Ë¤É¤¦¼Â¸½¤Ç¤­¤ë¤«ÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£

¡¡¹­Âô»á¤Ï»ÔÌò½ê¤Ë½éÅÐÄ£¤·¡¢»ÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤«¤éÅöÁª¾Ú½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¿¦°÷¤Ë½¢Ç¤¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¡£»ÔÄ¹¤Î¸òÂå¤Ï15Ç¯¤Ö¤ê¡£

¡¡»ÔÄ¹Áª¤Ï¡¢½°±¡Áª¤ÇÅöÁª¤·¤¿²ÏÂ¼»á¤Î»ÔÄ¹¼º¿¦¤ËÈ¼¤¤¡¢24Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤¬¿äÁ¦¤·¤¿¹­Âô»á¤Ï¼«Ì±¡¢Î©·ûÌ±¼ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¡¢¸øÌÀ¤Î4ÅÞ¿äÁ¦¤ÎÂçÄÍ¹ÌÊ¿»á¡Ê65¡Ë¤é¤òÇË¤Ã¤¿¡£