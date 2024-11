グラビアアイドルの白濱美兎さんが24日、自身初となる「2025年カレンダー」(わくわく製作所)の発売記念イベントを秋葉原・書泉ブックタワーにて開催した。 白濱さんは初めてのカレンダーを手に「顔が自分の顔よりも大きくて、すごいなと思いました。感動しました」と驚きを語った。 撮影は夏の終わり頃、都内で行われた。お気に入りの写真として5月と6月のページを挙げ、「窓から身を乗り出して撮ってるんですけど、光

ログインして続きを読む

The post 白濱美兎、初の大判カレンダーに感動「自分の顔がこんなに大きいなんて!」 first appeared on GirlsNews.