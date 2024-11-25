ËÌÄ«Á¯¤È¥í¥·¥¢¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸òÎ®¶¯²½¤Ç¹ç°Õ¡á£Ë£Ã£Î£Á
[¥½¥¦¥ë £²£µÆü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ËÌÄ«Á¯¹ñ±Ä¤ÎÄ«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¡Ê£Ë£Ã£Î£Á¡Ë¤Ï£²£µÆü¡¢ËÌÄ«Á¯¤È¥í¥·¥¢¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃ´ÅöÁê¤¬£²£´Æü¤ËÊ¿¾í¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢Î¾¹ñ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôÌç¤Î¸òÎ®¤È¶¨ÎÏ¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤Î¥Ç¥°¥Á¥ã¥ì¥Õ¡¦¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁê¤ÈËÌÄ«Á¯¤Î¶âÆü¹ñÂÎ°éÁê¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸òÎ®¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÄê½ñ¤Ë½ðÌ¾¡£
¥í¥·¥¢¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¸«³Ø¤·¡¢¥Æ¥³¥ó¥É¡¼¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«³Ø¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ËÌÄ«Á¯¤È¥í¥·¥¢¤Ï¶áÇ¯¡¢³°¸ò¡¦·ÐºÑ¸òÎ®¤ò³èÈ¯²½¡££¶·î¤Ë¤Ï¥×¡¼¥Á¥ó»á¤¬Ë¬Ä«¡¢Î¾¹ñ¤Ï¡ÖÊñ³çÅªÀïÎ¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¾òÌó¡×¤òÄù·ë¤·¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤ÎÀïÁè¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥í¥·¥¢¤Ë·³»öÁõÈ÷¤È£±Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÊ¼»Î¤òÇÉ¸¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñºÝÅª¤Ë·üÇ°¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£