Omoinotake、「ラストノート」ライブ映像を公開
11月5日にZepp DiverCityにて開催された＜Omoinotake ONE MAN TOUR 2024＞東京公演で披露された最新曲「ラストノート」の模様が、YouTubeにてプレミア公開された。
「ラストノート」は、日本テレビ系土ドラ10『潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官』主題歌としてOmoinotakeが書き下ろした最新曲で、ありのまま生きられない悲しみや、人の持つ二面性の中でもがく葛藤を、切なくシリアスなメロディーに乗せ表現したミッドチューンだ。
アルバムを引っ提げたワンマンツアー＜Omoinotake One Man Tour "Pieces"＞は、2025年3月の地元島根公演を皮切りに、自身初の東阪ホール公演を含め全8公演での開催となる。
Omoinotake 「ラストノート」
https://omoinotake.lnk.to/YFByOJ
Major 2nd ALBUM『Pieces』
予約/購入https://omoinotake.lnk.to/96jXLq
・初回生産限定盤（CD＋Blu-ray）＋三方背スリーブケース付き
AICL- AICL-4684〜4685/6,000円（税込）
・通常盤（CD）
AICL-4686/ 3,300円（税込）
DISC 1（CD）＊全形態共通 ※曲順は後日発表
・幾億光年（TBS系 火曜ドラマ『Eye Love You』主題歌）
・蕾（TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』第7期エンディングテーマ）
・ラストノート（日本テレビ系土ドラ10『潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官』主題歌）
・アイオライト（ブルボン アルフォートミニチョコレートCMソング）
・ホワイトアウト（GLOBAL WORK TVCM メルティニットはまちがいない服。篇 タイアップ楽曲）
・折々（GLOBAL WORK 30周年ブランドムービー タイアップ楽曲）
and more…
DISC 2（Blu-ray）＊初回生産限定盤
Omoinotake SPECIAL LIVE 2024 “エアレンデル” 2024.4.28 @大阪城音楽堂
＜Omoinotake One Man Tour "Pieces"＞
島根 安来市総合文化ホールアルテピア大ホール
[問]YUMEBANCHI(岡山) 086-231-3531(平日12:00〜17:00)
3月28日（金）開場/開演：18:00/19:00
大阪 オリックス劇場
[問]GREENS 06-6882-1224
4月11日（金）開場/開演：18:00/19:00
福岡 DRUM LOGOS
[問]キョードー西日本 0570-09-2424(平日・土曜11:00〜15:00)
4月12日（土）開場/開演：16:00/17:00
広島 広島CLUB QUATTRO
[問]YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571(平日12:00〜17:00)
4月18日（金）開場/開演：18:00/19:00
北海道 ペニーレーン24
[問]WESS Mail: info@wess.co.jp
4月26日（土）開場/開演：17:00/18:00
愛知 PORTBASE
[問]サンデーフォークプロモーション 052-320-9100(全日12:00〜18:00)
4月29日（火祝）開場/開演：16:00/17:00
宮城 仙台Rensa
[問]キョードー東北 022-217-7788(平日13:00〜16:00, 土10:00〜12:00 ※祝日除)
5月2日（金）開場/開演：18:00/19:00
東京 LINE CUBE SHIBUYA
[問]クリエイティブマン 03-3499-6669(月水金12:00~16:00)
【券種/チケット代金】
●島根/大阪/東京公演以外
全自由(一般) 5,800円（税込／ドリンク代別／整理番号付き）
全自由(学割) 4,800円（税込／ドリンク代別／整理番号付き）※FC/CD早期予約/オフィシャル先行のみ取扱い
●島根/大阪/東京公演
全席指定(一般) 6,800円（税込）
全席指定(学割) 5,800円（税込）※FC/CD早期予約/オフィシャル先行のみ取扱い
※3歳以上有料、3歳未満入場不可
※学割チケットをご購入の方は、入場時に学生証を確認致します。（特に高校生、大学生、専門学生の方は、学生証を忘れた場合は、一般料金との差額をいただく場合がございます。予めご了承ください。）
※お一人様１公演につき４枚まで申込み可
※開場／開演時間は変更となる場合がございます。
※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。
※録音・録画機材（携帯電話）使用禁止
◆Omoinotakeオフィシャルサイト