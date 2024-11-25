＜Omoinotake One Man Tour "Pieces"＞



3月22日（土）開場/開演：17:00/18:00島根 安来市総合文化ホールアルテピア大ホール[問]YUMEBANCHI(岡山) 086-231-3531(平日12:00〜17:00)3月28日（金）開場/開演：18:00/19:00大阪 オリックス劇場[問]GREENS 06-6882-12244月11日（金）開場/開演：18:00/19:00福岡 DRUM LOGOS[問]キョードー西日本 0570-09-2424(平日・土曜11:00〜15:00)4月12日（土）開場/開演：16:00/17:00広島 広島CLUB QUATTRO[問]YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571(平日12:00〜17:00)4月18日（金）開場/開演：18:00/19:00北海道 ペニーレーン24[問]WESS Mail: info@wess.co.jp4月26日（土）開場/開演：17:00/18:00愛知 PORTBASE[問]サンデーフォークプロモーション 052-320-9100(全日12:00〜18:00)4月29日（火祝）開場/開演：16:00/17:00宮城 仙台Rensa[問]キョードー東北 022-217-7788(平日13:00〜16:00, 土10:00〜12:00 ※祝日除)5月2日（金）開場/開演：18:00/19:00東京 LINE CUBE SHIBUYA[問]クリエイティブマン 03-3499-6669(月水金12:00~16:00)【券種/チケット代金】●島根/大阪/東京公演以外全自由(一般) 5,800円（税込／ドリンク代別／整理番号付き）全自由(学割) 4,800円（税込／ドリンク代別／整理番号付き）※FC/CD早期予約/オフィシャル先行のみ取扱い●島根/大阪/東京公演全席指定(一般) 6,800円（税込）全席指定(学割) 5,800円（税込）※FC/CD早期予約/オフィシャル先行のみ取扱い※3歳以上有料、3歳未満入場不可※学割チケットをご購入の方は、入場時に学生証を確認致します。（特に高校生、大学生、専門学生の方は、学生証を忘れた場合は、一般料金との差額をいただく場合がございます。予めご了承ください。）※お一人様１公演につき４枚まで申込み可※開場／開演時間は変更となる場合がございます。※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。※録音・録画機材（携帯電話）使用禁止