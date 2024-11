レオポルド2世は、華麗な装飾を施した公共建築や公園を造らせ、ベルギー国内では情け深い改革者という評判を得ていましたが、王の個人所有の植民地であるコンゴ自由国では、誰に咎められることもなく専制政治を行い、彼の残虐行為は隠蔽されました(画像:歩き目です/PIXTA)

横暴に振る舞う上司、不正を繰り返す政治家、市民を抑圧する独裁者。この世界は腐敗した権力者で溢れている。

では、なぜ権力は腐敗するのだろうか。それは、悪人が権力に引き寄せられるからなのか。権力をもつと人は堕落してしまうのだろうか。あるいは、私たちは悪人に権力を与えがちなのだろうか。

今回、進化論や人類学、心理学など、さまざまな角度から権力の本質に迫る『なぜ悪人が上に立つのか:人間社会の不都合な権力構造』より、一部抜粋、編集のうえ、お届けする。

「建築王」の異名を取ったベルギーの君主





1865年、アメリカで奴隷制度が終わりかけていた頃、ベルギーではレオポルド2世が王座に就いた。この30歳の君主は、改革者として支配するだろうという期待が高かった。当初、彼はその期待を裏切らなかった。

無料の初等義務教育、男性普通選挙権、児童労働に対する厳格な法律の導入といった、人気の高い進歩的な政策を採用した。週末という概念の最初の兆しも見えた。日曜日を休日とすることが義務化されたからだ。

レオポルドは、「建築王」という新しい異名も取った。彼は国を治めている間に、華麗な装飾を施した公共建築や公園を造らせた。広大な土地の区画や田園地帯の地所を次々と獲得すると、王室の信託団体を設立し、将来のすべてのベルギー人が、王の楽しんだものを楽しめるようにした。

というわけでレオポルド2世は、ベルギー国内では広く労働者の権利を改善し、教育を拡張し、見事な公共施設の数々を建設した。そして、王国内では情け深い改革者という評判を築いた。

だが彼にしてみれば、ベルギーの価値など高が知れていた。あるときなど、「Petit pays, petits gens(小さな国、わずかな人)」と蔑んで言っている。彼は、もっと大きなものを夢見ていた。

ある日レオポルドは、『ジャワ、あるいは植民地の運営の仕方(Java, or How to Manage a Colony)』という本に、思わず引き込まれた。それは、植民地建設のための一種の実用ガイドであり、ジャワ島について書かれた本だった。

レオポルドは、すっかり虜になった。唯一の問題は、ベルギー国民の大半が、自国の王が魅了されたばかりのものに共感を覚えなかったことだ。植民地の建設は、ベルギーのような小国にとってはあまりに高価に思えた。

レオポルドは、そのような国民の認識を変え、自らの王国の偏狭さを脱する必要がある、と判断した。「ベルギーは世界を利用して利益をあげていない」とレオポルドは嘆いた。「この国に、そうするだけの分別をわきまえさせなくてはいけない」。

他のヨーロッパ列強がアフリカを山分けしはじめると、彼はますます欲望を刺激された。「アフリカというこの素晴らしいケーキのひと切れを我が物にする絶好の機会を見逃したくはない」。

レオポルドは、自らコンゴ自由国と名づけた場所を支配下に収めた。この新領土は、ベルギーの76倍もの広さがあり、アフリカというケーキでもかなり大きなひと切れだった。だが、そのひと切れはベルギーのものではなかった。レオポルド自身のものだった。彼が事実上所有していた。コンゴは彼個人の領土となった。

レオポルドを破綻から救った思いがけない発見

だが、レオポルドは植民地の運営の仕方がまったくわかっていなかった。たちまち彼は、完全にお手上げの状態に陥った。負債が膨らむ一方だった。彼は、例のガイドブックからは、迫りくる財政破綻への対策は学んでいなかった。

だが、その破綻に見舞われる前に、偶然の科学的発見と大量の自転車によって、思いがけないかたちで救われた。

この数十年前、ゴムに対する熱狂がアメリカ全土を駆け巡った。ブラジルの木々から採れるベタベタした樹液によって、ありとあらゆる種類の胸躍るような新製品の製造が可能になりそうだった。投資家たちは、ゴムの生産に何百万ドルも注ぎ込んだ。

だが、ゴムは熱くなると融けて悪臭を放つ膠(にかわ)状のものに変わり、冷えるとボロボロになってしまうことがわかると、その熱狂も薄れてしまった。ゴムのレインコートは、夏に着ていると、融けて滴り落ちた。

やがて1839年、チャールズ・グッドイヤーが、融けたゴムの中に誤って硫黄をこぼしてしまった。彼が図らずも作り出し、「加硫ゴム」と呼んだ混合物は、通常のゴムとは違い、奇跡のような特性を持っていた。水を通さないのだ。

だが、この画期的な発明があったにもかかわらず、ゴムの需要はどうしても低迷した(グッドイヤーは、少なくとも20万ドルの負債を抱えて亡くなっている)。

需要が増えたのは、後になってからだった。グッドイヤーの死から20年以上過ぎた1880年代後半に、ジョン・ボイド・ダンロップという名のスコットランドの獣医師が、デコボコした道路を息子が三輪車で滑らかに走れるようにするために、新しいゴムタイヤを発明した。

この発明が、「自転車ブーム」を巻き起こした。1890年にアメリカで生産された自転車は4万台だった。だが、6年後には、その数は120万台に達した。突如、誰もがゴムを欲しがった。

ヨーロッパ人は、富が地面から芽を出すところを夢見ながら、植民地中にゴムの木を植えた。だが、ゴムの木は育つのに時間がかかる。レオポルドは、思いがけない幸運のおかげで自分が文字どおり金(かね)の生(な)る木を所有していることに気づいた。

彼のコンゴの植民地に自生していたゴムの木を利用すれば、ただちに世界の需要を満たせる。あとは、労働者を見つけてそのネバネバした金を採集させ、ヨーロッパに送らせるだけでよかった。

植民地で行われた残虐行為

ゴムがベルギーなどに運ばれたとき、イギリスのE・D・モレルという18歳の運送事務員が、ゴムの船荷について奇妙なことに気づいた。ゴムを買うためのお金が、まったく送り返されていなかったのだ。

その代わり、アフリカに向かう蒸気船の貨物室は、銃と手枷(てかせ)――近代世界からはおおむね姿を消した、拘束用の鎖――でいっぱいだった。モレルは、レオポルドの秘密を発見したのだった。

レオポルドの個人所有の植民地で行われた残虐行為は、賞を獲得したアダム・ホックシールドの『レオポルド王の亡霊(King Leopold’s Ghost)』に、二度と忘れられないかたちで記録されている。

コンゴ自由国でのレオポルド国王の野蛮な行為の大半は、「公安軍」と呼ばれるベルギー人兵士と強欲な傭兵の寄せ集めの武装集団によって行われた。

彼らは、地元の村人たちを強制してゴムを採取させた。それは、耐え難い痛みを伴う作業だった。ゴムの木の乳液が皮膚の広い範囲に付着し、それが徐々に固まってしまうので、剝ぎ取らなければならなかった。

抵抗する者は誰もが厳しく罰せられた。レオポルドの武装兵士は、捕まえられる女性はすべて捕まえて人質にした。村の男性たちは、要求されただけの量のゴムを村長がベルギー人に差し出さなければ返さない、と言われた。男性たちが従わないと、女性たちが殺されるのだった。

男性たちが愛する者たちを救うためにジャングルの中に入っていくと、公安軍の兵士たちは、特に魅力的と思う女性たちをレイプした。割り当てられた量をようやく採取しおえると、女性たちは「1人当たりヤギ2頭」で村人たちに売り戻された。

もし村人たちが抵抗を続けると、村の大人も子どもも全員虐殺された。近隣の村への見せしめだった。ベルギーの役人たちは、兵士が命令を実行したことを確認するために証拠を求めた。それぞれの死体の右手を持ち帰るというのが、証明の標準的な方法だった。

ときには、退屈した兵士たちがコンゴ人を射撃訓練の的にした。公安軍のある兵士は、自分の花壇を20の人間の首で飾ったという。

見世物にされたコンゴ人たち

宗主国のベルギーでは、「エキゾティックな」コンゴに対する関心が高まった。アダム・ホックシールドが説明しているように、レオポルドはブリュッセルで開かれた1897年の万国博覧会のために、コンゴ人を「輸入」して展示した。王は、267人の大人と子どもを見世物にして国民を楽しませた。

コンゴの人々は、「文明化」されるさまざまな段階を示しているという触れ込みで新設した、紛(まが)いものの村々で、暮らしぶりを見せることを強いられた。来場者は、囚われの身の「村人たち」がそれまで味わったこともないベルギーのお菓子を与えては面白がった。

コンゴ人のうちには、糖分の取り過ぎで気分が悪くなりはじめる者も出た。そこで、そのような行為をやめさせるために、展示者側は次のような言葉を掲示した。「この黒人たちには、組織委員会が餌をやっています」。「建築王」は「人間動物園」を建設したのだった。

レオポルドが亡くなるまでに、200万〜1200万のコンゴ人が殺された(これほど多くの人の殺害を言い表すために、アフリカ系アメリカ人の調査報道記者ジョージ・ワシントン・ウィリアムズは、「人道に対する罪」という言葉を造った)。

死亡者の数は壊滅的だった。だが、利益は驚くほど厖大だった。『レオポルド王の亡霊』に詳述されている控え目な推定によれば、レオポルドは今日の価値にして11億ドルに相当する金額を自らの懐に収めた。

その一部は、ベルギーに壮大な記念建造物を建てるのに使われた。それらの建造物には、今日も依然として観光客が群がっている。彼らは、史上屈指の残虐行為によって調達した資金で建てられた建物が落とす影の中に、そうとは知らずに立っているのだ。

レオポルドの残虐行為は遠い過去の話だなどと誤解するといけないのでつけ加えておくが、彼の葬儀のときに赤ん坊だった人が、今なお数人存命している。

制度によって人間は大きく変わる

このように、1人の人間が2つの制度に君臨した。レオポルドは、ベルギーでは責任を問われ、監視されていた。生命には価値があった。一方、コンゴ自由国では、王は誰に咎められることもなく専制政治を行い、彼の残虐行為は隠蔽された。人の生命ではなくゴムに価値があった。

政治学者のブルース・ブエノ・デ・メスキータが主張しているように、これは世界最悪の自然実験であり、人種差別主義の極悪人が、ある制度では抑止され、別の制度では束縛を解かれうることを示している。

もっとも、歴史は正反対の筋書きで書かれることもある。真っ当な人間が権力のある地位に就かされ、ひどい制度を監督させられたらどうなるのか?

(翻訳:柴田裕之)

(ブライアン・クラース : ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン准教授)