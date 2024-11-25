58ºÐ¡¦¿¹ÈøÍ³Èþ¡¢Ä¹½÷¤ËÍ¶¤ï¤ì¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥é¥¤¥Ö½éÂÎ¸³¡Ö¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯Âç¶½Ê³¤Î¤¤¤¤´À¤«¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹ÈøÍ³Èþ¡Ê58¡Ë¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¤È¤È¤â¤Ë½é¤á¤Æ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö½é¥é¥¤¥Ö¡×³Ú¤·¤²¤ÊÍÍ»Ò¤Î¿¹ÈøÍ³Èþ¤ÎÅê¹Æ
¡¡¿¹Èø¤Ï¥ì¥¥·¤Î¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò2ËçÅê¹Æ¡£¡Ö½é»²²Ã¡ªÄ¹½÷¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¥ì¥¥·¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ø¡Á¡×¤È¤·¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö ½é¤á¤Æ¤ÎAll standing¡Ä¡×¤È¤âÊó¹ð¡£¡Ö¥É¥¥É¥Í×ÁÇ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬Ä¹½÷¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÍ½½¬¤Î¹ÃÈå¤¢¤ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯Âç¶½Ê³¤Î¤¤¤¤´À¤«¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº£²ó¤ÏÄ¹½÷¤«¤é¼Ú¤ê¤¿°ðÊæ¡×¤È¥ì¥¥·¤Î¥é¥¤¥Ö¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¼¡²ó¤Ïmy°ðÊæ¤Ç»²²Ã´õË¾¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÄ¹½÷¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¼ãÊÖ¤ê¤½¤¦¡×¡ÖÌ¼¤Î¤ªÍ¶¤¤¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¹¥°õ¾Ý¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö½é¥é¥¤¥Ö¡×³Ú¤·¤²¤ÊÍÍ»Ò¤Î¿¹ÈøÍ³Èþ¤ÎÅê¹Æ
¡¡¿¹Èø¤Ï¥ì¥¥·¤Î¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò2ËçÅê¹Æ¡£¡Ö½é»²²Ã¡ªÄ¹½÷¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¥ì¥¥·¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ø¡Á¡×¤È¤·¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö ½é¤á¤Æ¤ÎAll standing¡Ä¡×¤È¤âÊó¹ð¡£¡Ö¥É¥¥É¥Í×ÁÇ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬Ä¹½÷¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÍ½½¬¤Î¹ÃÈå¤¢¤ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯Âç¶½Ê³¤Î¤¤¤¤´À¤«¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº£²ó¤ÏÄ¹½÷¤«¤é¼Ú¤ê¤¿°ðÊæ¡×¤È¥ì¥¥·¤Î¥é¥¤¥Ö¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¼¡²ó¤Ïmy°ðÊæ¤Ç»²²Ã´õË¾¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÄ¹½÷¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¼ãÊÖ¤ê¤½¤¦¡×¡ÖÌ¼¤Î¤ªÍ¶¤¤¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¹¥°õ¾Ý¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£