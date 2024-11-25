¹Åç¡¦±©·î¡¡Êì¹»¡¦¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¡¡Æ£°æ¥Ø¥Ã¥É»ØÎá¤Î³°Ìî¼éÈ÷¤Ë¤âÄ©Àï¡ÖÉý¤¬¹¤¬¤ë¡×
¡¡¹Åç¡¦±©·îÎ´ÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢¸¶ÅÀ²óµ¢¤Çµ»½Ñ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£Ç¯ÌÀ¤±¤ÏÊì¹»¡¦¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¸©¤¤¤Á¤¶úÌÚÌî»Ô¡Ë¤Ç»ÏÆ°¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢³°Ìî¼éÈ÷¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Ê¤¬¤é¥¥ã¥ó¥×¤ËÈ÷¤¨¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¼þÅì¤é¤È¤Î¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¬¡¢º£·î¾å½Ü¤Ë¼þÅì¤¬º¸É¨¤ò¼ê½Ñ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ£²Ç¯Ï¢Â³¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ï¸«Á÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤È¤¤¤¦¤«¡¢²ÝÂê¤ÎÎý½¬¤ò¤ä¤Ã¤Æ¥¥ã¥ó¥×¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡×¤ÈÉ¡Â©¤ò¹Ó¤¯¤¹¤ë¡£
¡¡º£·î¤Ï½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤ËÂÓÆ±¤»¤º¡¢¹Åç¤ÇÄ´À°¡£Æ£°æ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤«¤é¤Ï³°Ìî¼éÈ÷¤Î½àÈ÷¤â¤·¤Æ¤ª¤¯¤è¤¦»ØÎá¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö¥á¥¤¥ó¤ÏÆâÌî¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ÂåÁö¤Ç½Ð¾ì¤·¤ÆÅÓÃæ¤«¤é¼é¤ê¤Ë½¢¤¯¤È¤Ê¤ë¤È³°Ìî¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬Éý¤¬¹¤¬¤ë¡×¤È¡¢£²£²Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë³°Ìî¤Ç¤Î¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤â¸«¿ø¤¨¤ë¡£Êì¹»¤Ç¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ï¥×¥íÆþ¤ê½é¡£½é¿´¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¡¢´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡º£µ¨¤Ï£µ£³»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡££±£²ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢ÂåÁö¤ÎÀÚ¤ê»¥¤Ë´Å¤ó¤¸¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÍèµ¨£·Ç¯ÌÜ¤Î´íµ¡´¶¤È¤¤¤¦¤«¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÂåÁö¤È¤«¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡¢¤³¤³¤«¤é¤â¤¦°ì²ó¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡£Æ§¤óÄ¥¤ê¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡£»×¤¤½Ð¤ÎÊì¹»¤Ç¸Ê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢ÀïÆ®ÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£