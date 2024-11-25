´Ú¹ñ¼çÍ×»æ¤ÎÄ«´©¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¡Ê£±£±·î£²£µÆü¡Ë
¡ãÄ«Á¯ÆüÊó¡ä¤Þ¤¿ÉÔ°ÕÂÇ¤Á¿©¤é¤ï¤»¤¿ÆüËÜ¡¡¡Öº´ÅÏÅç¤Î¶â»³¡×ÄÉÅé¼°¤Ç
¡ãÅì°¡ÆüÊó¡äÌîÅÞ¡¡È¾Æ³ÂÎ»º¶È¤Î¡Ö½µ£µ£²»þ´ÖÏ«Æ¯À©¡×Îã³°¤ËÂÔ¤Ã¤¿
¡ãÃæ±ûÆüÊó¡äº´ÅÏ¶â»³¤ÎÌóÂ«ÇË¤Ã¤¿ÆüËÜ¡¡À¯ÉÜ¤Î¡Ö°Â°ï³°¸ò¡×¤¬¾·¤¤¤¿·ë²Ì¡¡
¡ã¥Ï¥ó¥®¥ç¥ì¡äÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¼°¤ÎÉ×¿Í¾·ÂÔ¾õ¡¡À¯¸¢ÍÉ¤ë¤¬¤¹¥ê¥¹¥È¤Ë
¡ãµþ¶¿¿·Ê¹¡ä¡Ö³°¸òÌµÇ½¡×¤À¤±¤ò³ÎÇ§¡¡´Ú¹ñÂ¦ÉÔºß¤Îº´ÅÏ¶â»³ÄÉÅé¼°
¡ãËèÆü·ÐºÑ¡äÉÔÆ°»ºÈ¯¤Î´íµ¡¡¡Âç¤¤¯¤Ê¤ë·Ù¹ð²»¡¡
¡ã´Ú¹ñ·ÐºÑ¡äÂà¿¦Ç¯¶â¤ò£³£°Ç¯Åê»ñ¡¡´Ú¹ñ£´²¯¥¦¥©¥ó£ö£óÊÆ¹ñ£±£²²¯¥¦¥©¥ó
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß
¡ãÅì°¡ÆüÊó¡äÌîÅÞ¡¡È¾Æ³ÂÎ»º¶È¤Î¡Ö½µ£µ£²»þ´ÖÏ«Æ¯À©¡×Îã³°¤ËÂÔ¤Ã¤¿
¡ãÃæ±ûÆüÊó¡äº´ÅÏ¶â»³¤ÎÌóÂ«ÇË¤Ã¤¿ÆüËÜ¡¡À¯ÉÜ¤Î¡Ö°Â°ï³°¸ò¡×¤¬¾·¤¤¤¿·ë²Ì¡¡
¡ã¥Ï¥ó¥®¥ç¥ì¡äÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¼°¤ÎÉ×¿Í¾·ÂÔ¾õ¡¡À¯¸¢ÍÉ¤ë¤¬¤¹¥ê¥¹¥È¤Ë
¡ãµþ¶¿¿·Ê¹¡ä¡Ö³°¸òÌµÇ½¡×¤À¤±¤ò³ÎÇ§¡¡´Ú¹ñÂ¦ÉÔºß¤Îº´ÅÏ¶â»³ÄÉÅé¼°
¡ãËèÆü·ÐºÑ¡äÉÔÆ°»ºÈ¯¤Î´íµ¡¡¡Âç¤¤¯¤Ê¤ë·Ù¹ð²»¡¡
¡ã´Ú¹ñ·ÐºÑ¡äÂà¿¦Ç¯¶â¤ò£³£°Ç¯Åê»ñ¡¡´Ú¹ñ£´²¯¥¦¥©¥ó£ö£óÊÆ¹ñ£±£²²¯¥¦¥©¥ó
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß