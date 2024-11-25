Ã«¸¶¾Ï²ð¡¡¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·8¡×MC¤Ë3ÊüÁ÷²ó¤Ö¤êÉüµ¢¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¥ï¥±¤ò¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¡ÖÉáÃÊ¤ÎÈè¤ì¤¬½Ð¤¿¤Î¤«¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¡Ê52¡Ë¤¬25Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·8¡Ê¥¨¥¤¥È¡Ë¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤Ë3ÊüÁ÷²ó¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Ë¾®¼¼±Íè½»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¡£¾®¼¼¥¢¥Ê¤Î¡ÖÃ«¸¶¤µ¤ó¡¢¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤Ë¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë³§¤µ¤Þ¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¡¢¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇµÙ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¸¡ºº¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë´¶À÷¾É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤ÎÈè¤ì¤¬½Ð¤¿¤Î¤«¡¢µ´¤Îð¹Íð¡Ê¤«¤¯¤é¤ó¡Ë¤«¡¢Ç¯¤Ê¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Çº£Æü¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡Ã«¸¶¤Ï¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢21¡¢22Æü¤Ï·çÀÊ¤·¡¢Î¾Æü¤ÏÂåÌòMC¤òÆ±¶É¤ÎÅÏÊÕÏÂÍÎ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢ÁÒÅÄÂçÀ¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢º£·î11Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¾®¼¼±Íè½»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÉÏ·ì¤Î¤¿¤áÅÝ¤ì¹þ¤ßÂàÀÊ¡£Íâ12Æü¤ËÈÖÁÈ¤ò·çÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£