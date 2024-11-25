¡Ò¥¨¥Ã¥Á¤·¤¿¤¤¤è¡Ó¡Ä30ºÐÃË¡Ö£Ó£Î£Ó¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤ò¥Û¥Æ¥ëÏ¢¤ì¹þ¤ßË½¹Ô¤«¡×¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤Í×µá
¡Ö½÷¤Î»Ò¤ÈÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Í¶²ý¤·¤¿Ç§¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Ç¤Î¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¤³¤¦¶¡½Ò¤·ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
·Ù»ëÄ£ÅÄ±àÄ´ÉÛ½ð¤Ï11·î19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤ï¤¤¤»¤ÄÌÜÅª¤ÎÍ¶²ý¤ÈÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤Îµ¿¤¤¤ÇÀéÍÕ¸©Çð»Ô¤Ë½»¤à¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¡¦¶¶ËÜÂóÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£14ºÐ¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸£Á¤µ¤ó¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¶¶ËÜÍÆµ¿¼Ô¤È£Á¤µ¤ó¤Ï¡¢£Ó£Î£Ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡££²¿Í¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ê¤É¤Ç¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Î¤Ï£¶·îÃæ½Ü¤Ç¤·¤¿¡£ÂáÊáÍÆµ¿¤Î»ö·ï¤Ï£··î25Æü¤Ëµ¯¤¤Þ¤¹¡££²¿Í¤ÏÃë²á¤®¤ËÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¤ÎÏ©¾å¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¡£Ä¾ÀÜ²ñ¤¦¤Î¤Ï¡¢ÅöÆü¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¶ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢£Á¤µ¤ó¤ò¼«¿È¤Î±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤Ë¾è¤»¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤Ø¡£¥Û¥Æ¥ë¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ßÀÅªË½¹Ô¤òÆ¯¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡££²¿Í¤¬ÊÌ¤ì¤¿¤Î¤ÏÆ±ÆüÌë£·»þÈ¾²á¤®¤Ç¤¹¡£ÍâÆü¤Ë£Á¤µ¤ó¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿Êì¿Æ¤¬·Ù»¡¤ËÏ¢Íí¡£¥Û¥Æ¥ë¼þÊÕ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤«¤é¡¢¶¶ËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¤Ë¤¤¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡Ò·Ú¤¯¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡Ó
»ö·ïÄ¾Á°¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç¡¢¶¶ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï£Á¤µ¤ó¤Ø¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤Í×µá¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¥¨¥Ã¥Á¤·¤¿¤¤¤è¡Ó
¡Ò·Ú¤¯¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡Ó
ËÜ»ï¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ï11·î20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¶¶ËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÎÁ÷¸¡¤ò»£±Æ¡£¥«¥á¥é¤ò¥Á¥é¥Á¥é¤Èµ¤¤Ë¤·¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤Î¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
£Ó£Î£Ó¤òÄÌ¤¸ÃËÀ¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¾¯½÷¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Çµ¯¤¤¿¼ç¤Ê»ö·ï¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡ÊÇ¯Îð¤ÏÅö»þ¡Ë¡£
¡¦¡Ç19Ç¯£µ·î¡¢34ºÐ¤ÎÃË¤¬14ºÐ¤Î¾¯½÷¤òÍ¶²ý¡££Ó£Î£Ó¤Ë¾¯½÷¤ÎÇº¤ßÁêÃÌ¤Ë¤Î¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¹Æ¤ò¤·¤Æ¡¢¼«Âð¤ËÍ¶¤¤Æþ¤ì´Æ¶Ø¡£¡Ö¼ç½¾´Ø·¸¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡ª¡¡ÂÐÅù¤ÊÉ×ÉØ¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤ÈÅÜÌÄ¤êË½¹Ô¡£¼óÎØ¤äº¿¤ò¤Ä¤±Æ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤·¡¢È¾Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¡£160ÅÀ°Ê¾å¤ÎÆ°²è¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃË¤ÏÂ¾¤Ë¤â12ºÐ¤Î¾¯½÷¤òÍ¶²ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ç22Ç¯£³·î¤ËÄ¨Ìò20Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¦¡Ç22Ç¯£¹·î¡¢28ºÐ¤ÎÃË¤¬£Ó£Î£Ó¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¼«»¦´êË¾¤Î¤¢¤ë½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤òÍ¶²ý¡£¿ôÆü´Ö¡¢¼«Âð¤Ç²á¤´¤·»³´ÖÉô¤Ë¤«¤«¤ë¶¶¤ØÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¼«»¦¤ò¼ê½õ¤±¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤Ï°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£ÃË¤ÎÈÈ¹ÔÆ°µ¡¤Ï¤ï¤¤¤»¤Ä¤¬ÌÜÅª¡£ÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¸å¤ÎË¡Äî¤Ç¡ÖÀº¿ÀÅª¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ê½÷À¤ËÍ¥¤·¤¯¤·¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á´ÊÃ±¤Ë¸òºÝ¤äÀ¸ò¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¼«»¦´êË¾¤Î¤¢¤ë£µ¡Á£¶¿Í¤Î½÷À¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÃË¤ÏÄ¨Ìò£µÇ¯£¶¥õ·î¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤ë¡£
£Ó£Î£Ó¤òÄÌ¤¸¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í´Ö¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢Ä¾ÀÜ£²¿Í¤¤ê¤Ç²ñ¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³´í¸±¤Ê¤³¤È¤À¡£ÆÃ¤ËÌ¤À®Ç¯¤Ê¤é¤Ê¤ª¤µ¤é¤Î¤³¤È¡£·Ù»¡¤ÏÃí°Õ´µ¯¤ò¤¦¤Ê¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£