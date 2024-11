毎年、限界を超えるスケールとステージを披露し、世界中のK-POPファンの注目を集めてきた、グローバル代表K-POP授賞式「2024 MAMA AWARDS」が11月22日、23日に京セラドーム大阪で行われ、華麗な幕を下ろした。



【写真】変わらぬ支持を集めるBIGBANGも躍動!

圧倒的スケールと多彩な見どころで、京セラドーム大阪が歓声で埋め尽くされた。初日となった22日は、TOMORROW X TOGETHER(トゥモローバイトゥギャザー)のヨンジュンとロボットドッグの「THEME」を皮切りに、aespa(エスパ)のカリナ、IVEのレイ、TREASUREのYOSHI、ZEROBASEONEのソン・ハンビンが登場。「2024 MAMA AWARDS」授賞式オープニングを完成させた。



“MZ世代の大統領”と言われるイ·ヨンジと、バーチャルアイドルのPLAVE、そして俳優のイ·ジアはビッグブラー時代にふさわしいステージに衝撃を与え、BOYNEXTDOOR、ENHYPEN、IVE、ME:I、TREASURE、TOMORROW X TOGETHERなど、多彩なコンセプトのパフォーマンスが強烈に続いた。そして、今回の授賞式を通してデビュー初舞台となったiznaも、活気に満ちた姿でグローバルファンの目を引いた。



TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、ZEROBASEONEはコラボレーションバンド「自己発光TOENZE」を結成、隠れた楽器の実力を発揮し、ファンを歓喜させた。



2日目となった23日も、歌手別・ジャンル別部門の授賞が行われ、華やかなステージが続いた。初めて授賞式のホストに挑んだキム・テリとアーティストたちがともに作った「THEME STAGE」では、1日目のオープニングで話題となった答えを投げかける演出で、熱狂を起こす。



ドラマ「ソンジェ背負って走れ」でシンドロームを巻き起こしたビョン·ウソクは、「EXCLUSIVE STAGE」で、久しぶりにリュ・ソンジェに変身。完璧なステージがで客席を揺るがした。ZEROBASEONEは、映画「ロミオとジュリエット」をモチーフに、9人のロミオに変身、悲劇的なストーリーを再解釈し、総合芸術のようなハイクオリティーの「CINEMATIC STAGE」を完成させた。



(G)I-DLEは、破格的なパフォーマンスで「MEGA STAGE」を飾り、aespaのパフォーマンスも一時も目が離せなかった。BIBIの「Bam Yang Gang」ステージでは、俳優のアン・ジェヒョンがサプライズ登場、会場が瞬時に甘い空間と変化した。



INI、MEOVVのパフォーマンスも、観客を圧倒。SEVENTEENは「2024 MAMA AWARDS」でロボットとともにする「MAESTRO」の舞台を披露し、ファンを熱狂させた。



さらには、世界中が歓呼するK-POP時代を率いた、“カルチャーアイコン”G-DRAGONの初ソロカムバックステージにSOLとD-LITEが登場、会場は大歓声に包まれた。唯一無二の存在感でステージを掌握し、時間を超越する音楽の力を見せつけるのだった。



毎年ドラマチックに、最新技術を網羅した演出で新しい挑戦をしてきた「MAMA AWARDS」は、今年のセンターステージで360度のステージを披露し、LEDを活用した構成で豊富な見どころを加えた。



K-POP授賞式の歴史の、新しい1ページを飾った「2024 MAMA AWARDS」は、世代と国境の境界を越えて、音楽で一つになる年末最大の祝祭として、グローバル音楽ファンとともに疎通し、アーティストたちが舞台を存分に楽しむ授賞式として、再びその地位を立証。CJ ENMのシン·ヒョングァン音楽コンテンツ事業本部長は「25年間『Music Makes One』の力を信じて、続けてきた『MAMA AWARDS』は、今年多様な魅力でグローバル音楽市場を動かしているK-POPの真価を、きちんと評価しようと心血を注いだ」とし、「『MAMA AWARDS』は、絶えず音楽的な挑戦と情熱で、K-POP業界を導いてくれる数多くのアーティストの方々、そして関係者の方々とともに作っていく授賞式として、今後も最善を尽くす」と伝えた。



「MAMA AWARDS」は、1999年Mnet「映像音楽大賞」としてスタートした。2009年に、韓国初のアジア音楽授賞式を宣言し、「Mnet ASIAN MUSIC AWARDS」に改変。2022年「MAMA AWARDS」でリブランディングを行い、世界中に希望と共感のエネルギーを与え、音楽が伝える「善良な影響力」を持続している。K-POPの価値、新しい方向と未来を提示するグローバル唯一無二のK-POP授賞式「MAMA AWARDS」の挑戦は、今後も続いていく見通しだ。



<「2024 MAMA AWARDS」主な受賞者(作)>

▼Artist of the Year SEVENTEEN

▼Song of the Year aespa「Supernova」

▼Album of the Year SEVENTEEN「SEVENTEENTH HEAVEN」

▼FANS' CHOICE OF THE YEAR ジミン(BTS)

▼Best New Male Artist TWS

▼Best New Female Artist ILLIT

▼Best Male Group SEVENTEEN

▼Best Female Group aespa

▼Best Male Artist ジョングク(BTS)

▼Best Female Artist IU

▼Best Choreography aespa「Supernova」

▼WORLDWIDE KCONERS' CHOICE ZEROBASEONE

▼Music Visionary of the Year G-DRAGON(BIGBANG)



(よろず~ニュース編集部)