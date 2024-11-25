¿äÄê»ñ»ºÁí³Û¤Ï¡È400²¯¥¦¥©¥óÄ¶¡É¤ÈÏÃÂê¡ª¥Á¥ã¥ó¡¦¥É¥ó¥´¥ó¤Î±üÍÍ½÷Í¥¡¢Âç¹ëÅ¡¤Ç¤ÎÍ¥²í¤Ê¤Ò¤È»þ¤ò¸ø³«¡ÚPHOTO¡Û
ÇÐÍ¥¥Á¥ã¥ó¡¦¥É¥ó¥´¥ó¤Î±üÍÍ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë½÷Í¥¤Î¥³¡¦¥½¥è¥ó¤¬¶á¶·¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥³¡¦¥½¥è¥ó¡¢20Âå¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¥ß¥Ë¥¹¥«ÈþµÓ¡É
11·î21Æü¸á¸å¡¢¥³¡¦¥½¥è¥ó¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥³¡¦¥½¥è¥ó¤¬¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¡Ö²¿¤Î¤ªÃã¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¤Î´é¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¾¯¤·¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª²È¤¬¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¥³¡¦¥½¥è¥ó¤Ï2010Ç¯¤Ë¥Á¥ã¥ó¡¦¥É¥ó¥´¥ó¤È·ëº§¤·¡¢2¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢É×ÉØ¤¬½êÍ¤¹¤ë3¤Ä¤Î¥Ó¥ë¤Î¿äÄê»ñ»º¤¬400²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó43²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤À¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥³¡¦¥½¥è¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1972Ç¯10·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£1993Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÌÀÆü¤Ï°¦¡Ù¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÍâÇ¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¤Î³¤¡Ù¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢¿Íµ¤½÷Í¥¤Ë¡£°Ê¹ß¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¹¬Ê¡¤Î»Ï¤Þ¤ê¡Ù¡ØÄÉ²±¡Ù¡ØÍçÂ¤ÎÀÄ½Õ¡Ù¡¢±Ç²è¡ØÎøÉ÷Îø²Î¡Ù¡ØÆó½Å¥¹¥Ñ¥¤¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£¡È¥³¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡É¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2010Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Á¥ã¥ó¡¦¥É¥ó¥´¥ó¤È·ëº§¡£1ÃË1½÷¤ò¤â¤¦¤±¤Æ¤¤¤ë¡£2017Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø´°àú¤ÊºÊ¡Ù°Ê¹ß¡¢±éµ»³èÆ°¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥»¥ì¥Ö¤È¤·¤Æ°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£Èà½÷¤¬µï½»¤¹¤ë¥½¥¦¥ë¹¾Æî¡Ê¥«¥ó¥Ê¥à¡Ë¶è¡¦À¶ß¬Æ¶¡Ê¥Á¥ç¥ó¥À¥à¥É¥ó¡Ë¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢200²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó20²¯±ß¡Ë¶á¤¤²Á³Ê¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£