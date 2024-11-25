¡Ö¥Í¥«¥Õ¥§¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©Åú¤¨¤Ï¥«¥¿¥«¥Ê10Ê¸»ú¡ª¡ÚÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¡Û
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¥Í¥«¥Õ¥§¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©
¡Ö¥Í¥«¥Õ¥§¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
¥Í¥«¥Õ¥§¤Ï¡¢Å¹Æâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ËÀÜÂ³¤Ç¤¤ë°û¿©Å¹¤Î¤³¤È¡£
¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¤Û¤«¤Ë¥½¥Õ¥¡¤äÌÓÉÛ¡¢¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¡¢·Ú¿©¤Ê¤É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ê°×½ÉÇñ½ê¤È¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ó¥¬¤ä»¨»ï¡¢¥²¡¼¥àµ¡¤Ê¤É¤Î¸ä³Ú¤¬¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼Àô¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¡¦¡ØÆüËÜÂçÉ´²ÊÁ´½ñ(¥Ë¥Ã¥Ý¥Ë¥«)¡Ù
Ê¸¡¿Ray WEBÊÔ½¸Éô