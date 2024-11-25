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Woman is now freaking out because she¡Çs afraid her family will lose their citizenship because they came to the US illegally.- Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) November 7, 2024
Don¡Çt come to the US illegally. pic.twitter.com/3r1q2bL2y9
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"America is for Americans and Americans only" -- Stephen Miller pic.twitter.com/5RryeOndlz- Aaron Rupar (@atrupar) October 27, 2024
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