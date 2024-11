米国ーメキシコ間フェンスの隙間から国境を越える移民たち=2024年1月3日、カリフォルニア州サンディエゴ、Qian Weizhong via ロイター

11月5日の大統領選で再選を果たしたドナルド・トランプは、選挙中より不法滞在者の「大量国外追放」「米国史上最大の国外送還作戦」「2000万人を強制送還」といったフレーズを繰り返してきた。

さらには大統領就任前であるにもかかわらず、不法移民摘発のために「国家非常事態宣言」を発令し、軍隊を派遣するとまで言い出している。

米ミシガン州グランドラピッズで開かれた集会で演説するトランプ前大統領=2024年11月5日、朝日新聞社

トランプは果たして実行するのか、それとも支持者を鼓舞するための煽りなのか。移民排斥の理由は「不法移民がアメリカ人の仕事を奪う」「不法移民は殺人やレイプを犯し、治安が悪くなる」だが、それは事実だろうか。年間880億ドル(13兆6200億円)が必要とも試算される大量強制送還は実行可能なのか。そして、1期目の任期中に行われて人道上の大問題とされた「親子離散の強制送還」は再び行われるのだろうか。

現在、アメリカ国内の不法滞在者数は1100万人と見積もられている。トランプの言う「2000万人」の根拠は不明だが、おそらく、これも以前よりトランプが唱え続けている「市民権剝奪(はくだつ)」と「出生地主義の廃止」を見込んで"盛った"数字ではないかと思われる。

いったんアメリカ市民権を取得した者からの「市民権剝奪」は煩雑な法的審査と手続きが必要だ。

「出生地主義」とは、アメリカで生まれた子供には親のアメリカ滞在資格を問わず、アメリカ市民権が与えられることを言う。この「出生地主義の廃止」はアメリカ憲法に反するとも言われている。これを廃止すると、親が不法滞在者である子供は米国籍を得られず、子供自身も不法滞在者となる。

いずれにしても、これほど大量の移民を見つけ出し、拘束していったんアメリカ国内の収容所に連行し、飛行機などで他国に送還するのは、法的にも、予算・人員的にも可能なのか、トランプはその具体策を明らかにしていない。

それでも、ある若い女性は、トランプの再選と移民政策に絶望し、泣き叫びながらのメッセージをSNSに投稿し、その中でトランプを「重罪犯」と呼んでいる。

Woman is now freaking out because she’s afraid her family will lose their citizenship because they came to the US illegally.



Don’t come to the US illegally. pic.twitter.com/3r1q2bL2y9