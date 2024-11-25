º£ÅÙ¤Ïµ¤»ý¤Á°¤¤¡Ä¡© »ä¤¬Àº¿À²ÊÉÂÅï¤ËÆþ±¡¤·¤¿ÍýÍ³¡ÚÀº¿À²ÊÉÂÅï¤ÎÀÄ½Õ Vol.6¡Û
¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï½ñÀÒ¡ØÀº¿À²ÊÉÂÅï¤ÎÀÄ½Õ¡¡¤¢¤ë¤¤¤Ï¹â¹»»þÂå¤ÎÆÃÊÌ¤Ê1Ç¯´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¡ÊÃø¡§¤â¤Ä¤ª¡Ë¤ÎÆâÍÆ¤«¤é°ìÉô¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÁ´19ÏÃ¡Ë¡£
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
Àº¿À²ÊÉÂÅï¤ËÆþ±¡¤¹¤ëÈ¾Ç¯Á°¡¢¥ß¥â¥ê¤ÏÍ§Ã£¤«¤éÂÎ·¿¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤«¤éÌë¤ËÁö¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò´í¤Ê¤¤¤«¤é¤ÈÃí°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¹¤¯¼ª¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥ß¥â¥ê¡£Êì¤è¤ê¤âÍ§Ã£¤Î°Õ¸«¤ÎÊý¤¬½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Ç¤¤¿Í§Ã£¤Ï¡¢3¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¯¤ÆÊÙ¶¯¤â¤Ç¤¤ë¡¢¥ß¥â¥ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ´¤ì¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê3¿Í¤«¤é¤â¡¢¥ß¥â¥ê¤Ï¤è¤¯¡ÖÊÑ¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÊÑ¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢ÈÝÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¡ÖÊÑ¡×¤òÄ¾¤¹¤³¤È¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ËË«¤á¤é¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ËË«¤á¤é¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Àº¿À²ÊÉÂÅï¤ËÆþ±¡¤¹¤ëÈ¾Ç¯Á°¡¢¥ß¥â¥ê¤ÏÍ§Ã£¤«¤éÂÎ·¿¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤«¤éÌë¤ËÁö¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò´í¤Ê¤¤¤«¤é¤ÈÃí°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¹¤¯¼ª¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥ß¥â¥ê¡£Êì¤è¤ê¤âÍ§Ã£¤Î°Õ¸«¤ÎÊý¤¬½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Ç¤¤¿Í§Ã£¤Ï¡¢3¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¯¤ÆÊÙ¶¯¤â¤Ç¤¤ë¡¢¥ß¥â¥ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ´¤ì¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê3¿Í¤«¤é¤â¡¢¥ß¥â¥ê¤Ï¤è¤¯¡ÖÊÑ¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÊÑ¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢ÈÝÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¡ÖÊÑ¡×¤òÄ¾¤¹¤³¤È¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ËË«¤á¤é¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ËË«¤á¤é¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é4¥ö·î¤¬·Ð¤Ã¤¿º¢¡¢¥ß¥â¥ê¤ÏÊì¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¿ÇÎÅÆâ²Ê¤Ç¡ÖÀÝ¿©¾ã³²¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°å»Õ¤ÈÊì¤«¤é¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤ä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë´«¤á¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¥ß¥â¥ê¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Æü¤ËÆü¤ËÁé¤»¤Æ¤¤¤¯¥ß¥â¥ê¤ò¸«¤Æ¡¢Í§Ã£¤Ï±¢¤Ç¥ß¥â¥ê¤ò¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡Ä¡£
µÓ¤¬ÂÀ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ»Ï¤á¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢ºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿µÓ¡£¤·¤«¤·¡¢º£ÅÙ¤Ï¡ÖÁé¤»¤¹¤®¤Æµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÁé¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼¡Âè¤Ë³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥ß¥â¥ê¡£¤·¤«¤·¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï¤ä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Ë±ÉÍÜÉÔÂ¤ÈÉÏ·ì¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¿´ÎÅÆâ²Ê¤ÎÀèÀ¸¤ÈÊì¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¡¢¤³¤ÎÀº¿À²ÊÉÂÅï¤Ø¤ÎÆþ±¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ØÀº¿À²ÊÉÂÅï¤ÎÀÄ½Õ¡¡¤¢¤ë¤¤¤Ï¹â¹»»þÂå¤ÎÆÃÊÌ¤Ê1Ç¯´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù
Ãø¡§¤â¤Ä¤ª(KADOKAWA)¡¡
¡ÖÀº¿À²ÊÉÂÅï¤ÎÀÄ½Õ¡¡¤¢¤ë¤¤¤Ï¹â¹»»þÂå¤ÎÆÃÊÌ¤Ê1Ç¯´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Ï¤³¤Á¤é
¹â¹»2Ç¯À¸¤Î²ÃÆ£¥ß¥â¥ê¤Ï¡¢ÀÝ¿©¾ã³²¤ÇÀº¿À²ÊÉÂÅï¤ËÆþ±¡¡£À©¸Â¤ÎÂ¿¤¤Æþ±¡À¸³è¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¡¢ÈáÃ²¤Ë¤¯¤ì¤ëÆü¡¹¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Â¾¤ÎÆþ±¡´µ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¥ß¥â¥ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÊÑ²½¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Ãø¡§¤â¤Ä¤ª(KADOKAWA)¡¡
¡ÖÀº¿À²ÊÉÂÅï¤ÎÀÄ½Õ¡¡¤¢¤ë¤¤¤Ï¹â¹»»þÂå¤ÎÆÃÊÌ¤Ê1Ç¯´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Ï¤³¤Á¤é
¹â¹»2Ç¯À¸¤Î²ÃÆ£¥ß¥â¥ê¤Ï¡¢ÀÝ¿©¾ã³²¤ÇÀº¿À²ÊÉÂÅï¤ËÆþ±¡¡£À©¸Â¤ÎÂ¿¤¤Æþ±¡À¸³è¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¡¢ÈáÃ²¤Ë¤¯¤ì¤ëÆü¡¹¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Â¾¤ÎÆþ±¡´µ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¥ß¥â¥ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÊÑ²½¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
(¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸Éô)