À¯³èÈñ¡ÈÇÑ»ß¡É¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¾µÂú¤â¡Ä¤Ê¤¼´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¶Ø»ß¤ÏNO¡©¼«Ì±ÅÞ¸µµÄ°÷¤¬²òÀâ
¡¡º£½µ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¹ñ²ñ¤òÁ°¤Ë³ÆÅÞ¤Î¶î¤±°ú¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÃæ¡¢ÀÐÇËÌÐÁíÍý¤ÏÀ¯ºö³èÆ°Èñ¤ÎÇÑ»ß¤Ï¾µÇ§¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¶Ø»ß¤Ï¾ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤Î¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¡¦µÜºê¸¬²ð»á¤¬²òÀâ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Ï25²¯±ß¡×³ÆÅÞ¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â³Û¡Ê¿Þ¤Ç²òÀâ¡Ë
¡¡ÀèÆü¡¢ÀÐÇË»á¤Ï¡ÖÀ¯ºö³èÆ°Èñ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏË¡Î§¾å¡¢¤³¤ì¤ÏÇÑ»ß¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÃ×¤ò¤ß¤¿¡×¤ÈÁ°¤Î¹ñ²ñ¤ÇÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¿À¯ºö³èÆ°Èñ¤ÎÇÑ»ß¤ò¤¢¤Ã¤µ¤êÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËµìÊ¸ÄÌÈñ¤Î»ÈÅÓ¸ø³«¡¢³°¹ñ¿Í¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ô¹ØÆþ¤ò¶Ø»ß¡¢À¯¼£»ñ¶â¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÂè»°¼Ôµ¡´Ø¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ¹¤¯¼ª¤ò»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌîÅÞ¤Î¼çÄ¥¤ò¤µ¤é¤ê¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÉ¿ÊÑ¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ì±ÅÞ¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¶Ø»ß¡×¤À¡£½°±¡Áª¤Î¾¡Íø¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤ëÌîÅÞ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ï´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¶Ø»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´¤¯µÄÏÀ¤ÎÐÙ¾å¡Ê¤½¤¸¤ç¤¦¡Ë¤ËºÜ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ»ä¤Ïµ¿Ìä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤ÏÁ´Á³¡¢Ç§¼±¤¬¤Þ¤À°ã¤¦¤Î¤À¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¸µ´Ä¶Âç¿Ã¤Ï¡Ö´ë¶È¤¬°¤Ç¸Ä¿Í¸¥¶â¤¬Á±¤À¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ï¤È¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï´°Á´¥¹¥ë¡¼¤·¡¢°ìÊâ¤â¾ù¤é¤Ê¤¤¹½¤¨¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÌîÅÞ¤ÎÃæ¤Ç¤â¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤À¤±¤Ï¡Ö²¿ÅÙ¤â¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤ê¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤¬°¤Ç¸Ä¿Í¸¥¶â¤¬Á±¤À¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ï¼è¤é¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤³¤³¤Ç¤â¹ñÌ±Ì±¼ç¤¬¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Ü¡¼¥È¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤Ï¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤òÁ´ÌÌ¶Ø»ß¤¹¤ë¤È¸Ä¿Í¸¥¶â¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤ÀÆüËÜ¤Ç¤Ï¸Ä¿Í¸¥¶â¤ÎÊ¸²½¤ÏË³¤·¤¯¡¢¸¥¶â¤¬Âç¤¤¯¸º¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤«¤é¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬º£¤ÎÈë½ñ¤Î¿ô¤ä»öÌ³½ê¤ÎÂÖÀª¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢»à³èÌäÂê¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡µÜºê»á¤Ï´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤ò¾ù¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Î¼ýÆþÁí³Û¤¬249²¯±ß¤Ç¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤¬25²¯±ß¡×¤À¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤À¤±¡ÊÂ¾¤ÎÅÞ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡ËÂç¤¤Ê¼ýÆþ¸»¤Ê¤Î¤Ç¾ù¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö90Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë¤Ï¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤ÎÁí³Û¤¬800²¯±ß¤òÄ¶¤¨¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤ª¶â¤¬»È¤ï¤ì¤¿¡£³¤Éô½Ó¼ù»á¤äÅÄÃæ³Ñ±É»á¤Îº¢¤«¤éÁý¤¨Â³¤±¡¢¥Ð¥Ö¥ë¤¬¤Ï¤¸¤±¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¤À¤ó¤À¤ó¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡ÖÌ±¼çÅÞÀ¯¸¢¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥¬¥¯¥Ã¤È²¼¤¬¤Ã¤Æ¡¢À¯¸¢¸òÂå¤·¤Æ°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Ë¤Ê¤ê¾¯¤·Áý¤¨¤¿¤¬¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Î¤Û¤É¤Î¸¥¶â³Û¤Û¤É¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·À¤³¦Åª¤Ë¸«¤ë¤È¡Ö¸¥¶â¤Ï¾ï¼±¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï°ìÉô²ÄÇ½¡£²¤½£¤Ï²ÄÇ½¤À¤¬¡¢ºÇÂç2Ëü¥Ý¥ó¥É¤ÎÈ³Â§¤ò»ÙÊ§¤¦µÁÌ³ÉÕ¤±¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤À¤±È³Â§¤¬´Å¤¤¡£Â¾¹ñ¤Ï¡Ø´ë¶È¸¥¶â¤Ï°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤¬¡¢È³Â§¤ò¸·¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬£±¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤·¹ñÌ±¤Î¤ª¶â¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¯¼£³èÆ°Èñ¤òÏÅ¤¦¤È¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£Ë¡À¯Âç³ØÂç³Ø±¡¤ÎÇòÄ»¹À¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¯¼£ÉåÇÔ¤Î²¹¾²¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¼«Í³¤ËÀ¯ÅÞ¤ò±þ±ç¤¹¤ë1¤Ä¤Î¼êÃÊ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Ë°ãË¡À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£µÜºê»á¤Ï¡¢1970Ç¯¤ÎºÇ¹âºÛÈ½·è¤«¤é¸«¤Æ¡Ö¸Ä¿Í¤Î´óÉÕ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Ç¤âÎÉ¤¤¤ÈºÇ¹âºÛÈ½Îã¤Ç·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç²¿¤é°ãË¡À¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡Ê¡ØABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡Ù¤è¤ê¡Ë