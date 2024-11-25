¶ÜÆá¡¢¥ª¥È¥Ê¤Î¿§µ¤¤òÁý¤·¤¿ºÇ¿·ºÇ¶¯¥Ó¥¥ËÈäÏª¡¡¡Ø¥ä¥ó¥Þ¥¬¡Ù12Ç¯¤Ö¤ê¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶ÜÆá¡Ê39¡Ë¤¬¡¢25ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù52¹æ¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£12Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆ±»ï¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥ª¥È¥Ê¤Î¿§µ¤¤òÁý¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¿åÃå»Ñ¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹õ¤¤¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤¤¥ª¥È¥Ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¸«¤»¤ë¶ÜÆá
¡¡SDN48¤ò·Ð¤ÆÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¶ÜÆá¤Ï¡¢º£Ç¯¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£25Æü¤Ë¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØNew Stage¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤âÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤ÎÈëÂ¢¥«¥Ã¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°»Ñ¤ä¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤Ë¿»¤«¤Ã¤¿Ç¨¤ìÈ©¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»£¤ê²¼¤í¤·¡£¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤âÂçÃÀ¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢É½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï¥â¥Ç¥ë¡¦¼Â¶È²È¤Î¾®ÅèÍÛºÚ¡¢´¬Ãæ¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖLinQ¡×¤ÎÍÂ¼Æî³¤¤¬ÅÐ¾ì¡£´¬Æ¬¥«¥é¡¼Ì¡²è¤Ï¿·Ï¢ºÜ¤Î·»Ëå¥³¥á¥Ç¥£¡ØËå¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡Ê´çÌÚËüÍý¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹õ¤¤¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤¤¥ª¥È¥Ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¸«¤»¤ë¶ÜÆá
¡¡SDN48¤ò·Ð¤ÆÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¶ÜÆá¤Ï¡¢º£Ç¯¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£25Æü¤Ë¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØNew Stage¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤âÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢É½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï¥â¥Ç¥ë¡¦¼Â¶È²È¤Î¾®ÅèÍÛºÚ¡¢´¬Ãæ¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖLinQ¡×¤ÎÍÂ¼Æî³¤¤¬ÅÐ¾ì¡£´¬Æ¬¥«¥é¡¼Ì¡²è¤Ï¿·Ï¢ºÜ¤Î·»Ëå¥³¥á¥Ç¥£¡ØËå¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡Ê´çÌÚËüÍý¡Ë¡£