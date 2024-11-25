¡ÖÂîµå¤Ï¹¥¤¤Ê»Å»ö¤«¤Ê¡×Ä¥ËÜÃÒÏÂ¡¡·ãÆ°¤Î1Ç¯¤ÇÆÀ¤¿Êª¤Ï¡ÖÂîµå¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×
¡þÂîµåWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º2024 Ê¡²¬(11·î20Æü¡Á24Æü¡¢ËÌ¶å½£»ÔÎ©Áí¹çÂÎ°é´Û)
2024Ç¯ºÇ¸å¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿WTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç½àÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê¤¬¡¢·ãÆ°¤Î1Ç¯¤ÇÆÀ¤¿Êª¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï3¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤º¡¢¡Ö»à¤ó¤Ç³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é»à¤Ë¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤ÉÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ä¥ËÜÁª¼ê¡£
¤·¤«¤·¤½¤³¤«¤éÊ³µ¯¤·¡¢10·î¤Î¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÆüËÜÀª50Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê1Ç¯¤ÇÆÀ¤¿Êª¤Ï¡ÈÂîµå¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¡É¡£¡Öº£¤Þ¤ÇÂîµå¤ÏÎä¤¿¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¡È»Å»ö¡É´¶¾ð¤â½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤¿¤À¤³¤Ê¤¹¤À¤±¤Î»Å»ö¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¹¥¤¤Ê»Å»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µîÇ¯¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Âîµå¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÎÉ¤¤»×¤¤¤â°¤¤»×¤¤¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤¿¤±¤É»þ´Ö¤¬¤¿¤Æ¤ÐËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Êª¤Ç¡¢µ²±¤Ï¿·¤·¤¤»î¹ç¤Ç¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¾®¤µ¤ÊÂç²ñ¡¦Âç¤¤ÊÂç²ñ¤À¤í¤¦¤¬Á´ÎÏ¤Ç¤ä¤ë¤À¤±¡×¤È¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£