¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¡ÛÂæÏÑàÉúÊ¼£Öá¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤«¡¡¤Ê¤¼ºÜ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¶þ¿«¤Î¡Ö¥Á¥é¥·½ü³°¡×»ö·ï
¡¡¹ñºÝÂç²ñ¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¡×¤Î·è¾¡Àï¤¬£²£´Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂæÏÑÂåÉ½¤¬»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë£´¡½£°¤Ç´°¾¡¤·¡¢Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£»î¹ç½ªÎ»Ä¾¸å¤Ë¤Ï´¿´î¤ËÊ¨¤¤¤¿Î¢¤Ç¤Ï¡¢¶þ¿«Åª¤ÊÍ«¤ÌÜ¤Ë¤âÁø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£µå¾ì¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿º£Âç²ñ¤Î¥Á¥é¥·¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Îµ¼Ô¤¬¡¢¤±¤²¤ó¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤¼¤«¤³¤Î¥Á¥é¥·¤Ë¤ÏÂæÏÑ¤ÎÁª¼ê¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡¡¼çºÅ¼Ô¤Ç¤¢¤ë£×£Â£Ó£Ã¤¬Åìµþ³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤ËºîÀ®¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥Á¥é¥·¤Ë¤Ï¡ÖÀ¤³¦Ï¢ÇÆ¤Ø¡×¤È¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡Ö£Ð£Ò£Å£Í£É£Å£Ò£±£²¡¡£×£Â£Ó£Ã¡¡£Ð£Ò£Å£Ó£Å£Î£Ô£Å£Ä¡¡£Â£Ù¡¡£Ò£Á£Ø£Õ£Ó¡×¤È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Ì¾¤È¤È¤â¤Ë·×£±£±Áª¼ê¤Î¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á£¶¿Í¤ò»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÁª¼ê¤¬Àê¤á¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÏÊÆ¹ñ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥¥å¡¼¥Ð¤Î£³¤«¹ñ¤Ë¤è¤ë£µ¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡Á°½Ð¤ÎÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Îµ¼Ô¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÇÛÉÛ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼ÂæÏÑ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¤Ï»È¤ï¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍîÃÀ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±µ¼Ô¤Î¸À¤¤Ê¬¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸¤¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÁª¼ê¤â¥Á¥é¥·¤Ë¤Ï·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡£ÂæÏÑ¤â¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤â¥Ù¥¹¥È£´¤Ë¤Ï»Ä¤é¤Ê¤¤¤È¼çºÅ¼Ô¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡Ä¡£
¡¡¥Û¥¹¥ÈÂ¦¤ÎÆüËÜ¥µ¥¤¥É¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¤½¤â¤½¤â¤É¤¦¤¤¤¦¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ç¤³¤Î£´¤«¹ñ¤òÁª¤ó¤Ç¡¢Ã¯¤¬ºÇ½ª¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡£½¤Àµ¤Ç¤¤ë¤Ê¤é½¤Àµ¤·¤Æ¤«¤éÇÛÉÛ¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤·¡¢´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤éÇÛÉÛ¤¹¤ë°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡Ä¡£²¿¤Ë¤»¤è¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â£×£Â£Ó£ÃÂ¦¤Î»¨¤Ê»Å»ö¤Ö¤ê¤ò¸«¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤Èµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£