¡ÚÂçÁêËÐ¡Û¶×ºù¤Ï½é¾ì½ê¹Ë¤È¤ê¥¤¥±¤ë¡ª¡¡Âç¤ÎÎ¤¤È¤Î¡Ö»°ÈÖ·Î¸Å¡×¤Ç¸µ·»Äï»Ò¡¦½¨¥Î»³¿ÆÊý¤¬¸«¤¿³Ð¸ç
¡¡¿·²£¹ËÃÂÀ¸¤Ê¤ë¤«¡£ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½êÀé½©³Ú¡Ê£²£´Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡¢Âç´Ø¶×ºù¡Ê£²£·¡áº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤¬Âç´ØË¾ºÎ¶¡Ê£²£µ¡áÎ©Ï²¡Ë¤È¤ÎÁêÀ±·èÀï¤òÀ©¤·¡¢£±£´¾¡£±ÇÔ¤ÇÇ°´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÁÄÉã¤Ï¸µ²£¹Ë¤ÎÀèÂå¶×ºù¡¢¸µ´ØÏÆ¶×¥Î¼ã¤Îº´ÅÏ¥öÖÖ¿ÆÊý¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë³ÐÀÃ¡£·»Äï»Ò¤Ç¸µÂç´Ø¶×¾©µÆ¤Î½¨¥Î»³¿ÆÊý¡Ê£´£°¡áËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤Ï¡¢¶×ºù¤ÎÀ®Ä¹¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼¡¤Î½é¾ì½ê¡ÊÍèÇ¯£±·î£±£²Æü½éÆü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ç¤Î¹Ë¤È¤ê¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¶×ºù¤¬Ç°´ê¤Î»òÇÕ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£Ë¾ºÎ¶¤Î¶¯Îõ¤ÊÆÍ¤²¡¤·¤Ë¤â¤Ò¤ë¤Þ¤º¡¢Áê¼ê¤Î¾å¼êÅê¤²¤âÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ»Ä¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏË¾ºÎ¶¤¬Â¤ò³ê¤é¤»¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¿¤¹þ¤ß¡£¼¹Ç°¤ÇÇòÀ±¤ò¤¿¤°¤ê´ó¤»¤¿¡£¶×ºù¤Ï¡Ö·èÄêÀï¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤ê¡¢Í¥¾¡¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤âÍ¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤¬Â³¤¤¤Æ¶ì¤·¤¤»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¿ÉÊú¤·¤Æ¤ä¤ì¤Ð¡¢»òÇÕ¤òÊú¤±¤ë¤ó¤À¤È¼Â´¶¤Ç¤¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î»òÇÕ¡©¡¡½Å¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡Âç´Ø£µ¾ì½êÌÜ¤Ç¤Î½éÍ¥¾¡¤Ï¡¢ÁÄÉã¤Ç¸µ²£¹Ë¤ÎÀèÂå¶×ºù¤ÈÆ±¤¸¡£ÀèÂå¤¬ºÇ¸å¤ËÍ¥¾¡¤·¤Æ¤«¤é£µ£±Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»òÇÕ¤òÊú¤¤¤¿¶×ºù¤Ï¡Ö¤½¤í¤½¤íÍ¥¾¡¤·¤Ê¤¤¤È¡¢ÀèÂå¤Ë¤âÅÜ¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£º´ÅÏ¥öÖÖÉô²°¤«¤é¤ÎÍ¥¾¡¤Ï£²£°£±£¶Ç¯½é¾ì½ê¤ÎÂç´Ø¶×¾©µÆ°ÊÍè¡¢£¸Ç¯¤Ö¤ê¡££Ö·èÄê¤Î½Ö´Ö¤Ï¡¢·»Äï»Ò¤Ç£±£°·î¤ËÆÈÎ©¤·¤¿½¨¥Î»³¿ÆÊý¤âÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¿ÆÊý¤Ï¡Ö¡Ê½¨¥Î»³Éô²°¤Î¡ËÂÇ¤Á¾å¤²²ñ¾ì¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡£Ë¾ºÎ¶¤È¤Î°ÕÃÏ¤È°ÕÃÏ¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤É¤Ã¤·¤ê¤È¹ø¤¬½Å¤¯¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾¡¤ÁÉé¤±¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤ò¼è¤êÀÚ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤Ë¡¢À®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£½éÍ¥¾¡¤Î½Å°µ¤ò¤Ï¤Í¤Î¤±¤Æ¡¢¤Ò¤ÈÈé¤à¤±¤¿°õ¾Ý¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¾ì½êÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿°ìÌç¤ÎÏ¢¹ç·Î¸Å¤Ç¡¢¶×ºù¤ÎÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì°ÕÍß¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¶×ºù¤Ï¿·Âç´ØÂç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤È»°ÈÖ·Î¸Å¤Ç·ãÆÍ¡£¡Ö¶×ºù¤Ë¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¡Ø·Î¸Å¾ì¤Ç¥Ê¥á¤é¤ì¤¿¤é¡¢ËÜ¾ì½ê¤ÇÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤òÃ¡¤¤Ä¤Ö¤¹¤°¤é¤¤¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Âç¤ÎÎ¤¤ÏÃµ¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶×ºù¤ÏÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø²¶¤âÂç´Ø¤À¤¾¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡£±£´ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤ò·âÇË¡£ÀèÇÚÂç´Ø¤Î´ÓÏ½¤ò¼¨¤·¡¢Àé½©³Ú¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£¹âÅÄÀî¿³È½ÉôÄ¹¡Ê¸µ´ØÏÆ°Â·ÝÇµÅç¡Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î½é¾ì½ê¤¬¹Ë¼è¤ê¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÀ¸À¡£²£¹Ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£º£²óÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¶×ºù¤¬£³Âç´Ø¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇ¤âÈÖÉÕ¤ÎÄºÅÀ¤Ë¶á¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡½¨¥Î»³¿ÆÊý¤Ï¡Ö¶×ºù¤Ïº£Ç¯¤ÎÇ¯´ÖºÇÂ¿¾¡¡Ê£¶£¶¾¡¡Ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤È¤â¤È³Î¼Â¤Ë£²·å¤ÎÇòÀ±¤òµó¤²¤é¤ì¤ë°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ë¡£º£²ó¤Î½éÍ¥¾¡¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤â¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë²£¹Ë¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¤¿¤Ï¤º¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢£²¾ì½êÏ¢Â³Í¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¶×ºù¤Ï¡ÖÀèÂå¤Ï²£¹Ë¤Ç¤¹¤·¡Ø¤³¤³¤ÇËþÂ¤¹¤ë¤Ê¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿¼¡¤Î¾ì½ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤·¤Æ¡¢ÀèÂå¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È¹Ë¤È¤ê¤Ø°ÕÍß½½Ê¬¡£ÂÔË¾¤Î¿·²£¹ËÃÂÀ¸¤Ê¤ë¤«¡¢º£¤«¤éÃíÌÜ¤À¡£