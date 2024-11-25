¼«Ì±¡¦À¸°ð¹¸»Ò»á¡¡¤µ¤Ã¤½¤¯³°Ì³À¯Ì³´±¤È¤·¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¡Ä¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò»þÂå¤Î²áµîÊóÆ»¤¹¤ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤â
¡¡¤µ¤Ã¤½¤¯¥È¥é¥Ö¥ë¤À¡£¿·³ã¸©º´ÅÏ»Ô¤ÇÀ¤³¦Ê¸²½°ä»º¡Öº´ÅÏÅç¡Ê¤µ¤É¡Ë¤Î¶â»³¡×¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÆü´ÚÎ¾¹ñ¤¬»²²Ã¤¹¤ë¼°Åµ¤¬£²£´Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢´Ú¹ñÂ¦¤¬¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¡£ÀÐÇËÆâ³Õ¤Ç³°Ì³À¯Ì³´±¤È¤Ê¤Ã¤¿À¸°ð¹¸»Ò»²±¡µÄ°÷¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´Ú¹ñÂ¦¤¬È¿È¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£À¸°ð»á¤Ï´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éà¶Ë±¦á¤À¤È¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¼õ¤±¡¢¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö»þÂå¤Î¤³¤È¤Þ¤Ç·¡¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÂÎ¤Ê¤¼¡©
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Æü´Ú¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿Ä«Á¯È¾Åç½Ð¿È¼Ô¤é¤ò´Þ¤à¶â»³¤ÎÁ´Ï«Æ¯¼Ô¤ÎÄÉÅé¼°¤¬³«ºÅ¡£ËÜÍè¤Ê¤é´Ú¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤é¤â½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¾Á°¤Ë¼è¤ê¤ä¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¸°ð»á¤ÏÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÎ©¤Á¡ÖÄ«Á¯È¾Åç¤«¤éÍè¤¿Ï«Æ¯¼Ô¤Ï¡¢´í¸±¤Ç²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Î²¼¤Çº¤Æñ¤ÊÏ«Æ¯¤Ë½¾»ö¤·¤¿¡×¡ÖÀè¿Í¤¿¤Á¤ÎÏ«¶ì¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¤ò°¥Åé¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤·¤¿´Ú¹ñÂ¦¤¬ÌäÂê»ë¤·¤¿¤Î¤ÏÀ¸°ð»á¤Î²áµî¤À¤Ã¤¿¡£À¸°ð»á¤ÎÄÉÅé¼°»²²Ã¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï²áÉÒ¤ËÈ¿±þ¡£´Ú¹ñ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É£Ó£Â£Ó¤ÏÀ¸°ð»á¤Î»²²Ã¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿£²£²Æü¤Ë¡Ö¡ÊÀ¸°ð»á¤Ï¡Ë¹ñ²ñµÄ°÷¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î£²£°£²£²Ç¯£¸·î£±£µÆü¡¢£ÁµéÀïÈÈ¤¬¹çã«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»²±¡Áª½ÐÇÏ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¸õÊä¼Ô¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÇÆü´ÚÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂÐÎ©¤¹¤ëÌäÂê¤Ç´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¤è¤ê¾ùÊâ¤¹¤Ù¤¤À¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤³¤È¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÅÁ¤¨¡¢Â³Êó¤Ç¤Ï¸«½Ð¤·¤Ë¡Ö¶Ë±¦¡×¤È¤Þ¤ÇÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Á¯¤ÏÀ¸°ð»á¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¡×½Ð¿È¤À¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¤ÎÍÌ¾¶Ê¡Ö¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤òÃ¦¤¬¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡×¤¬¡Ö£±£¹£¸£µÇ¯¤Ë¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Î»ì¤¬ÀÅª¤Ê¤â¤Î¤ò°Å¼¨¤·¤¹¤®¤¿¤¿¤áÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö±¦ÍãÅª¤Ê·¹¸þ¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Îµ½Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢À¸°ð»á¤Ë¡Ö±¦ÍãÅª·¹¸þ¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆüËÜ¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ðÊó¤À¡£À¸°ð»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö»²±¡µÄ°÷½¢Ç¤¸å¤Ï»²ÇÒ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÅöÁª¤·¤¿£²£²Ç¯£··î°Ê¹ß¤ÎÌ÷¹ñ»²ÇÒ¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¸õÊä¼Ô¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀè½ÒÄÌ¤ê¤Î²óÅú¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñÂ¦¤ÎÂÐ±þ¤ËÆüËÜ¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡ÖÀ¯¼£¤ÎÁÇ¿Í¤ò¤Ê¤ó¤Ç³°Ì³À¯Ì³´±¤Ë¤¹¤ë¤ó¤À¡×¡Ö½¢Ç¤¤·¤ÆÁáÂ®ÌäÂê¤¬µ¯¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÆüËÜÀ¯ÉÜÂ¦¤òÈãÈ½¤¹¤ë½ñ¤¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¤·¤Æ²¿¤¬°¤¤¡©¡×¡Ö¥³¥ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡×¤È´Ú¹ñÂ¦¤ËÈ¿È¯¤¹¤ë°Õ¸«¤âÂ¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñÂ¦¤Ï¤½¤â¤½¤â¡Öº´ÅÏÅç¤Î¶â»³¡×¤ÎÅÐÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶â»³¤Ë¤ÏÄ«Á¯È¾Åç¤«¤é¤Î¶¯À©Ï«Æ¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤ÆÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¿¡£°ìÊý¤ÇÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡ÖÀï»þ¤ÎÄ§ÍÑ¤Ï¹ñºÝË¡¾å¤Î¶¯À©Ï«Æ¯¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÎ©¾ì¡£º£¤Ç¤â¡Ö¶¯À©¡×¤ò½ä¤ëÌäÂê¤¬²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸°ð»á¤Ï¥¹¥±¡¼¥×¥´¡¼¥È¤Ë»È¤ï¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÊÝ¼éÇÉ¤«¤é¤ÏÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£³°Ì³À¯Ì³´±½¢Ç¤¤ËÈãÈ½¤Î¤¢¤ëÀ¸°ð»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÊÝ¼é¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È»ØÅ¦¡£¤à¤·¤í¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£