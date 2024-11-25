¥Ð¥«¥ê¥º¥àµÓËÜ¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù½Ð±é¼ÔÈ¯É½¡¡»ÔÀî¼ÂÆü»Ò¤ÎÆ±Î½¤ËÅìµþ03³ÑÅÄ¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ËÎëÌÚ°É¡õÊ¿´ä»æ
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»ÔÀî¼ÂÆü»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬µÓËÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï1·î´üÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù¡Ê2025Ç¯1·î¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§30¡Ë¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬25Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¡¦±óÆ£À¶Èþ¡Ê»ÔÀî¡Ë¤Î¿¦¾ì¤ÎÀèÇÚ¤ò³ÑÅÄ¹¸¹¡ÊÅìµþ03¡Ë¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤òÎëÌÚ°É¤ÈÊ¿´ä»æ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ñÌ¯¤Ê´ÇÈÄ¤ò¶´¤ßÐÊ¤à¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡õ»ÔÀî¼ÂÆü»Ò
¡¡º£ºî¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëÉÙ»Î»³¤ÎÏ¼¤Ë¤¢¤ë»³Íü¸©¤Î¡È¤È¤¢¤ëÄ®¡É¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ë¶Ð¤á¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦À¶Èþ¡Ê41¡Ë¤¬¤¢¤ëÆü¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç±§Ãè¿Í¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÊª¸ì¤ÏÅ¸³«¤¹¤ë¡£µÓËÜ¤Ï¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬Ã´Åö¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤ÏÆ±¶É·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Î¥Á¡¼¥à¤¬ºÆ½¸·ë¡£±§Ãè¿Í¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡ÈÃÏ¸µ·Ï¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡É¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡³ÑÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¹â¶¶¹§²ð¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤³¤¦¤¹¤±¡Ë¤Ï¡¢À¶Èþ¤ÎÆ±Î½¤Ç¥Õ¥í¥ó¥È¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦¡£Ìë¶Ð¥·¥Õ¥È¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£ÎëÌÚ¤¬±é¤¸¤ëÃæÂ¼ÍÕ·î¡Ê¤Ê¤«¤à¤é¡¦¤Ï¤Å¤¡Ë¤Ï¡¢À¶Èþ¤ÎÃæ³Ø»þÂå¤Î½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼Éô¤Î¸åÇÚ¤Ç¸½ºß¤Ï¾®³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¡£Ê¿´ä¤¬±é¤¸¤ëÆüÈæÌîÈþÇÈ¡Ê¤Ò¤Ó¤Î¡¦¤ß¤Ê¤ß¡Ë¤Ï¡¢À¶Èþ¤ÎÃæ³Ø»þÂå¤Î½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼Éô¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÇÈçÇ¢´ï²Ê¤Î´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±§Ãè¿Í¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¶Èþ¤ò´Þ¤á¤¿4¿Í¤ÏÉÑÈË¤Ë²ñ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢´Ø·¸À¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÉÙ»Î»³¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÃçÎÉ¤¯¼Ì¿¿¤ò»£¤ë4¿Í¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤ÏUFO¤â¤¢¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ñÌ¯¤Ê´ÇÈÄ¤ò¶´¤ßÐÊ¤à¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡õ»ÔÀî¼ÂÆü»Ò
¡¡º£ºî¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëÉÙ»Î»³¤ÎÏ¼¤Ë¤¢¤ë»³Íü¸©¤Î¡È¤È¤¢¤ëÄ®¡É¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ë¶Ð¤á¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦À¶Èþ¡Ê41¡Ë¤¬¤¢¤ëÆü¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç±§Ãè¿Í¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÊª¸ì¤ÏÅ¸³«¤¹¤ë¡£µÓËÜ¤Ï¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬Ã´Åö¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤ÏÆ±¶É·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Î¥Á¡¼¥à¤¬ºÆ½¸·ë¡£±§Ãè¿Í¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡ÈÃÏ¸µ·Ï¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡É¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡±§Ãè¿Í¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¶Èþ¤ò´Þ¤á¤¿4¿Í¤ÏÉÑÈË¤Ë²ñ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢´Ø·¸À¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÉÙ»Î»³¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÃçÎÉ¤¯¼Ì¿¿¤ò»£¤ë4¿Í¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤ÏUFO¤â¤¢¤ë¡£