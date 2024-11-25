ビルバオvsソシエダ スタメン発表
[11.24 ラ・リーガ第14節](サン・マメス)
※29:00開始
<出場メンバー>
[アスレティック・ビルバオ]
先発
GK 13 フレン・アギレサバラ
DF 3 ダニエル・ビビアン
DF 5 ジェライ・アルバレス
DF 17 ユーリ・ベルチチェ
DF 18 オスカル・デ・マルコス
MF 8 オイアン・サンセト
MF 9 イニャキ・ウィリアムス
MF 10 ニコラス・ウィリアムス
MF 16 イニゴ・ルイス・デ・ガラレタ
MF 24 ベニャト・プラドス
FW 11 アルバロ・ジャロ
控え
GK 1 ウナイ・シモン
DF 2 アンドニ・ゴロサベル
DF 4 アイトール・パレデス
DF 14 ウナイ・ヌニェス
DF 15 イニゴ・レクエ
MF 6 ミケル・ベスガ
MF 20 ウナイ・ゴメス
MF 21 アンデル・エレーラ
MF 23 ミケル・ハウレギサル
FW 7 アレックス・ベレンゲル
FW 12 ゴルカ・グルセタ
FW 22 ニコ・セラーノ
監督
エルネスト・バルベルデ
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 12 ハビ・ロペス
DF 21 ナイフ・アゲルド
DF 27 ジョン・アランブル
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 14 久保建英
MF 17 セルヒオ・ゴメス
MF 24 ルカ・スチッチ
FW 10 ミケル・オヤルサバル
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 31 ジョン・マルティン
MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
MF 23 ブライス・メンデス
MF 25 ジョン・マグナセライア
MF 28 パブロ・マリン
FW 11 シェラルド・ベッカー
FW 19 ウマル・サディク
監督
イマノル・アルグアシル
※29:00開始
<出場メンバー>
[アスレティック・ビルバオ]
先発
GK 13 フレン・アギレサバラ
DF 3 ダニエル・ビビアン
DF 5 ジェライ・アルバレス
DF 17 ユーリ・ベルチチェ
DF 18 オスカル・デ・マルコス
MF 8 オイアン・サンセト
MF 9 イニャキ・ウィリアムス
MF 10 ニコラス・ウィリアムス
MF 16 イニゴ・ルイス・デ・ガラレタ
MF 24 ベニャト・プラドス
控え
GK 1 ウナイ・シモン
DF 2 アンドニ・ゴロサベル
DF 4 アイトール・パレデス
DF 14 ウナイ・ヌニェス
DF 15 イニゴ・レクエ
MF 6 ミケル・ベスガ
MF 20 ウナイ・ゴメス
MF 21 アンデル・エレーラ
MF 23 ミケル・ハウレギサル
FW 7 アレックス・ベレンゲル
FW 12 ゴルカ・グルセタ
FW 22 ニコ・セラーノ
監督
エルネスト・バルベルデ
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 12 ハビ・ロペス
DF 21 ナイフ・アゲルド
DF 27 ジョン・アランブル
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 14 久保建英
MF 17 セルヒオ・ゴメス
MF 24 ルカ・スチッチ
FW 10 ミケル・オヤルサバル
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 31 ジョン・マルティン
MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
MF 23 ブライス・メンデス
MF 25 ジョン・マグナセライア
MF 28 パブロ・マリン
FW 11 シェラルド・ベッカー
FW 19 ウマル・サディク
監督
イマノル・アルグアシル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります