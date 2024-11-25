◇２５日（月）



▲最大野党「共に民主党」の李在明（イ・ジェミョン）代表、偽証教唆事件の一審判決公判（１４：００、ソウル中央地裁）



◇２６日（火）



▲閣議（１０：００）



◇２７日（水）



▲韓国・ジョージア経済連携協定（ＥＰＡ）妥結式（１０：００）



◇２８日（木）



▲医師の集団行動に関する中央災難（災害）安全対策本部会議（９：００）



▲国会本会議（１４：００）



▲韓国・バングラデシュＥＰＡ交渉開始宣言式（１４：００）



◇２９日（金）



▲対外経済閣僚会議（９：３０）



◇３０日（土）



▲特になし



◇１２月１日（日）



▲特になし

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