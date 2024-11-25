韓国の主な週間日程（２５日〜１２月１日）
◇２５日（月）
▲最大野党「共に民主党」の李在明（イ・ジェミョン）代表、偽証教唆事件の一審判決公判（１４：００、ソウル中央地裁）
◇２６日（火）
▲閣議（１０：００）
◇２７日（水）
▲韓国・ジョージア経済連携協定（ＥＰＡ）妥結式（１０：００）
◇２８日（木）
▲医師の集団行動に関する中央災難（災害）安全対策本部会議（９：００）
▲国会本会議（１４：００）
▲韓国・バングラデシュＥＰＡ交渉開始宣言式（１４：００）
◇２９日（金）
▲対外経済閣僚会議（９：３０）
◇３０日（土）
▲特になし
◇１２月１日（日）
▲特になし
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止
▲最大野党「共に民主党」の李在明（イ・ジェミョン）代表、偽証教唆事件の一審判決公判（１４：００、ソウル中央地裁）
◇２６日（火）
▲閣議（１０：００）
◇２７日（水）
▲韓国・ジョージア経済連携協定（ＥＰＡ）妥結式（１０：００）
◇２８日（木）
▲医師の集団行動に関する中央災難（災害）安全対策本部会議（９：００）
▲国会本会議（１４：００）
▲韓国・バングラデシュＥＰＡ交渉開始宣言式（１４：００）
◇２９日（金）
▲対外経済閣僚会議（９：３０）
◇３０日（土）
▲特になし
◇１２月１日（日）
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