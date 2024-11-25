◇２５日（月）

▲最大野党「共に民主党」の李在明（イ・ジェミョン）代表、偽証教唆事件の一審判決公判（１４：００、ソウル中央地裁）

◇２６日（火）

▲閣議（１０：００）

◇２７日（水）

▲韓国・ジョージア経済連携協定（ＥＰＡ）妥結式（１０：００）

◇２８日（木）

▲医師の集団行動に関する中央災難（災害）安全対策本部会議（９：００）

▲国会本会議（１４：００）

▲韓国・バングラデシュＥＰＡ交渉開始宣言式（１４：００）

◇２９日（金）

▲対外経済閣僚会議（９：３０）

◇３０日（土）

▲特になし

◇１２月１日（日）

▲特になし
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