¡Úºå¿À¡Ûµå»ù´ÆÆÄ¤¬¸×Àï»Î¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Î®²þÎÉ¤Ë·Ù¾â¡Ö£Í£Ì£Â¤Ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢£Î£Ð£Â¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×
¡¡ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£´¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢¸×Àï»Î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼Î®¤Î²þÎÉ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÀâ¤¤¤¿¡£¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ÈÌîµå¤Ï°ã¤¦¡££Í£Ì£Â¤òÌÜ»Ø¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤â¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢£Î£Ð£Â¤ÎÌîµå¤È¤Ï¼Á¤¬°ã¤¦¡££Í£Ì£Â¤Ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢£Î£Ð£Â¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÄó¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°»Ö¸þ¤¬¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Îý½¬Ë¡¤ä¾ðÊó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ëÁª¼ê¤¬Áý¤¨¤¿ºòº£¡££Í£Ì£Â·Ð¸³¼Ô¤Ï¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òÍý²ò¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÇÛµå¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤¬ÆüËÜ¤ÈÊÌÊª¤À¤±¤Ë¡¢ÂÇ¤ÁÊý¤Ê¤É¤âÊÑ¤¨¤Æ¤Ï¡Ö¿ô»ú¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇÂ»¤ò¤¹¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¥ª¥Õ´ü´Ö¤ËÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤Ê¤É¤òÊÑ¹¹¤·¤¿ºÝ¤Ï¥³¡¼¥Á¿Ø¤È¡ÖÍý²ò¤·¤Æ¿Ê¤á¤ë¡×¤¿¤á¤Ë¡¢£²·î¤Î¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó»þ¤ËÊó¹ð¤âµá¤á¤¿¡£