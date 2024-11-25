＜個人投資家の予想＞ 11月25日 04時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4597) ソレイジア 東証グロース
(3739) コムシード 名証ネクスト
(7719) 東京衡機 東証スタンダード
(4598) デルタフライ 東証グロース
(2459) アウン 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4499) スピー 東証スタンダード
(1605) ＩＮＰＥＸ 東証プライム
(7201) 日産自 東証プライム
(6976) 太陽誘電 東証プライム
(9503) 関西電 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4597) ソレイジア 東証グロース
(3739) コムシード 名証ネクスト
(7719) 東京衡機 東証スタンダード
(4598) デルタフライ 東証グロース
(2459) アウン 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4499) スピー 東証スタンダード
(1605) ＩＮＰＥＸ 東証プライム
(7201) 日産自 東証プライム
(6976) 太陽誘電 東証プライム
(9503) 関西電 東証プライム
出所：MINKABU PRESS