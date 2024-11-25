イプスウィッチvsマンチェスター・U スタメン発表
[11.24 プレミアリーグ第12節](Portman Road)
※25:30開始
<出場メンバー>
[イプスウィッチ]
先発
GK 1 アリヤネット・ムリッチ
DF 3 リーフ・デイビス
DF 15 キャメロン・バージェス
DF 26 ダラ・オシェイ
DF 40 アクセル・トゥアンゼベ
MF 5 サム・モーシー
MF 7 ウェズ・バーンズ
MF 12 イェンス・カユステ
MF 20 オマリ・ハッチンソン
MF 23 サミー・スモディクス
FW 19 リアム・デラップ
控え
GK 28 クリスティアン・ウォルトン
DF 2 ハリー・クラーク
DF 6 ルーク・ウールフェンデン
DF 22 コナー・タウンゼント
MF 14 ジャック・テイラー
MF 25 マッシモ・ルオンゴ
FW 10 コナー・チャップリン
FW 16 アリ・アル・ハマディ
FW 47 ジャック・クラーク
監督
Kieran McKenna
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 35 ジョニー・エバンス
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 16 アマド・ディアロ
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 18 カゼミーロ
MF 20 ディオゴ・ダロト
FW 10 マーカス・ラッシュフォード
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 12 タイレル・マラシア
DF 23 ルーク・ショー
MF 7 メイソン・マウント
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 9 ラスムス・ホイルンド
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 21 アントニー
監督
ルベン・アモリム
※25:30開始
<出場メンバー>
[イプスウィッチ]
先発
GK 1 アリヤネット・ムリッチ
DF 3 リーフ・デイビス
DF 15 キャメロン・バージェス
DF 26 ダラ・オシェイ
DF 40 アクセル・トゥアンゼベ
MF 5 サム・モーシー
MF 7 ウェズ・バーンズ
MF 12 イェンス・カユステ
MF 20 オマリ・ハッチンソン
MF 23 サミー・スモディクス
控え
GK 28 クリスティアン・ウォルトン
DF 2 ハリー・クラーク
DF 6 ルーク・ウールフェンデン
DF 22 コナー・タウンゼント
MF 14 ジャック・テイラー
MF 25 マッシモ・ルオンゴ
FW 10 コナー・チャップリン
FW 16 アリ・アル・ハマディ
FW 47 ジャック・クラーク
監督
Kieran McKenna
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 35 ジョニー・エバンス
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 16 アマド・ディアロ
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 18 カゼミーロ
MF 20 ディオゴ・ダロト
FW 10 マーカス・ラッシュフォード
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 12 タイレル・マラシア
DF 23 ルーク・ショー
MF 7 メイソン・マウント
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 9 ラスムス・ホイルンド
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 21 アントニー
監督
ルベン・アモリム
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります