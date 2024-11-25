[11.24 プレミアリーグ第12節](Portman Road)

※25:30開始

<出場メンバー>

[イプスウィッチ]

先発

GK 1 アリヤネット・ムリッチ

DF 3 リーフ・デイビス

DF 15 キャメロン・バージェス

DF 26 ダラ・オシェイ

DF 40 アクセル・トゥアンゼベ

MF 5 サム・モーシー

MF 7 ウェズ・バーンズ

MF 12 イェンス・カユステ

MF 20 オマリ・ハッチンソン

MF 23 サミー・スモディクス

FW 19 リアム・デラップ

控え

GK 28 クリスティアン・ウォルトン

DF 2 ハリー・クラーク

DF 6 ルーク・ウールフェンデン

DF 22 コナー・タウンゼント

MF 14 ジャック・テイラー

MF 25 マッシモ・ルオンゴ

FW 10 コナー・チャップリン

FW 16 アリ・アル・ハマディ

FW 47 ジャック・クラーク

監督

Kieran McKenna

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 24 アンドレ・オナナ

DF 3 ヌセア・マズラウィ

DF 4 マタイス・デ・リフト

DF 35 ジョニー・エバンス

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 14 クリスティアン・エリクセン

MF 16 アマド・ディアロ

MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ

MF 18 カゼミーロ

MF 20 ディオゴ・ダロト

FW 10 マーカス・ラッシュフォード

控え

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

DF 12 タイレル・マラシア

DF 23 ルーク・ショー

MF 7 メイソン・マウント

MF 25 マヌエル・ウガルテ

MF 37 コビー・メイヌー

FW 9 ラスムス・ホイルンド

FW 11 ジョシュア・ザークツィー

FW 21 アントニー

監督

ルベン・アモリム

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります