【週刊ヤングマガジン 2024年52号】11月25日 発売価格:510円

本日11月25日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2024年52号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。

表紙・巻頭では、小嶋陽菜さんの撮り下ろしグラビアが掲載される。

また、巻中グラビアにはアイドルグループ「LinQ」メンバーの有村南海さんが登場。巻末グラビアでは、デジタル写真集「New Stage」をリリースした芹那さんのカムバックグラビアが掲載される。

さらに同日のヤンマガWeb「ヤンマガアザーっす!」では、それぞれのグラビアのアザーカットが公開されている。

【小嶋陽菜さん】【有村南海さん】【芹那さん】

(C) 2008-2024 Kodansha Ltd. All Rights Reserved.

(C)中村和孝/ヤンマガWeb

(C)LUCKMAN/ヤンマガWeb

(C)佐藤佑一/ヤンマガWeb