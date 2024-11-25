【グラビア】小嶋陽菜さんが表紙＆巻頭に登場！ 「週刊ヤングマガジン52号」のグラビア公開芹那さんのカムバックグラビアも掲載
【週刊ヤングマガジン 2024年52号】
11月25日 発売
価格：510円
(C) 2008-2024 Kodansha Ltd. All Rights Reserved.
11月25日 発売
価格：510円
本日11月25日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2024年52号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。
表紙・巻頭では、小嶋陽菜さんの撮り下ろしグラビアが掲載される。
また、巻中グラビアにはアイドルグループ「LinQ」メンバーの有村南海さんが登場。巻末グラビアでは、デジタル写真集「New Stage」をリリースした芹那さんのカムバックグラビアが掲載される。
さらに同日のヤンマガWeb「ヤンマガアザーっす！」では、それぞれのグラビアのアザーカットが公開されている。【小嶋陽菜さん】 【有村南海さん】 【芹那さん】
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