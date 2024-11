櫻坂46が23・24日、千葉・ZOZOマリンスタジアムで『4th YEAR ANNIVERSARY LIVE』を開催。昨年と同じく、同会場の史上最大動員数である2日間で7万2000人を動員(各日3万6000人)した。同グループは、2020年10月に欅坂46から改名し、同年12月9日に1stシングル「Nobody’ falut」でデビューしてから4周年を迎えた。1stと2nd YEAR ANNIVERSARYは東京・日本武道館にて行われたが、3回目となる昨年からZOZOマリンスタジアムで開催。前回に引き続き超満員でのライブとなった。今回は、DAY2公演をレポートする。

Overtureのあと、会場のあちこちから勢いよく飛び出してきたメンバーたちは、グループきっての盛り上げ曲「ドローン旋回中」「Anthem time」をメドレーで披露。スタンドにもメンバーたちが向かい、近距離でファンと交流して会場のボルテージを上げていく。最初のMCでは、キャプテンの松田里奈が「櫻坂46がZOZOマリンスタジアムに帰ってきたぞー!」と高らかに宣言。今年は3枚のシングルをリリースし、全国4都市を回るアリーナツアーを開催、そしてその締めくくりには東京ドーム公演も行ったが、そんな1年を振り返り「今年の集大成となるライブをお見せします!覚悟はできてますか?櫻坂46のライブを目に焼き付けろ!」と『4thアニラ』にかける思いを伝えた。また、今年は国内だけでなく、国外のライブにも積極的に出演。今回のライブでは、海外へ向けた配信が行われたほか、海外ファンのための席も会場に設けられた。そんな中、続くMCでは的野美青は英語、谷口愛季は韓国語、そして今月末には台湾でもライブを行うということで、松田が広東語でも一言あいさつを行う場面もあった。ライブではDAY1で「嵐の前、世界の終わり」「TOKYO SNOW」、DAY2で「本質的なこと」「今さらSuddenly」が初披露となった。中盤のユニット曲パートでは、DAY1で「縁起担ぎ」「イザベルについて」、そしてDAY2では「On my way」「標識」がパフォーマンスされた。「標識」には、10thシングルの活動を一部休み、今回のライブでもDAY1ではMCとアンコールのみの参加となった三期生・小田倉麗奈も参加しており、会場が大きく沸いた。ラストスパートでは、「Start over!」から「静寂の暴力」「マンホールの蓋の上」「もう一曲 欲しいのかい?」「承認欲求」「自業自得」、そして最新シングル「I want tomorrow to come」を7曲連続で圧巻のフル歌唱。すべて激しいダンスチューンながらも、MCを挟まずほぼノンストップで約40分にわたって披露され、大火力のパフォーマンスで会場は熱狂の渦に包まれた。最後の曲が終わると、メンバーはそのまま一段高いステージへとあがる。山下瞳月が腕を上げた瞬間に花火が上がり、そのまま去っていくメンバーたち。その後も花火は上がり続け、ひときわ大きな花火が打ちあがると同時に「GO TO THE V」の文字が映し出され、壮大なクライマックスとなった。本編はここで終了したが、Buddies(=櫻坂46のファン)からの声援は止まずアンコールへ。櫻坂46とファンとのつながりを表す「Buddies」では、曲中に山崎天(崎=たつさき)が「Buddiesのみなさんが、私たちの頑張る源です!5年目の櫻坂46もよろしくお願いします!」と思いを伝える場面も。曲が終わり最後のMCでは、2作連続でセンターを務めた山下があいさつ。自主公演では初披露となる10thシングル「I want tomorrow to come」について「私はすごくこの曲を聴いて救われたし、皆さんもそうだったらうれしいなと思って披露させていただきました」と話すと、思いが込み上げ涙があふれた。そして声を詰まらせながらも「皆さんと好きを共有できる場所が年に何回もあるってすごく幸せだなって実感した年になりました。こうしてすてきな景色を見させていただいて本当に楽しかったです。ありがとうございました!」と感謝を語った。そして山崎が「5年目は“こんなもんじゃない!”という姿をいっぱい届けたいと思っていますし、私たちのことを推していて損はさせない」と覚悟を告白。ラストは松田から「皆さんの期待に応えるのはもちろんなんですけど、それを超えていきたい。櫻坂46がある限りゴールはないと思うんです。新しい景色を皆さんと見たい。櫻坂46と一緒に歩んで行ってくれますか?」と問うと、Buddiesは大きな声援で答えた。アンコールのラストは会場がピンク色に包まれる中「櫻坂の詩」を歌い、『4th YEAR ANNIVERSARY LIVE』を大団円で締めくくった。■櫻坂46『4th YEAR ANNIVERSARY LIVE』DAY1・23日公演セットリストM00. OvertureM01. ドローン旋回中 & Anthem timeM02. 嵐の前、世界の終わりM03. 何歳の頃に戻りたいのか?M04. BANM05. 一瞬の馬M06. 引きこもる時間はないM07. TOKYO SNOWM08. 五月雨よM09. 縁起担ぎM10. イザベルについてM11. コンビナートM12. ブルームーンキスM13. 思ったよりも寂しくないM14. 最終の地下鉄に乗ってM15. Start over!M16. マモリビトM17. マンホールの蓋の上M18. もう一曲 欲しいのかい?M19. 承認欲求M20. 自業自得M21 .I want tomorrow to come【アンコール】EN1. BuddiesEN2. 櫻坂の詩■櫻坂46『4th YEAR ANNIVERSARY LIVE』DAY2・24日公演セットリストM00. OvertureM01. ドローン旋回中 & Anthem timeM02. 嵐の前、世界の終わりM03. 何歳の頃に戻りたいのか?M04. BANM05. 一瞬の馬M06. 本質的なことM07. TOKYO SNOWM08. 桜月M09. 標識M10. On my wayM11. 今さらSuddenlyM12. ブルームーンキスM13. 思ったよりも寂しくないM14. 最終の地下鉄に乗ってM15. Start over!M16. 静寂の暴力M17. マンホールの蓋の上M18. もう一曲 欲しいのかい?M19. 承認欲求M20. 自業自得M21 .I want tomorrow to come【アンコール】EN1. BuddiesEN2. 櫻坂の詩