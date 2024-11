Amazonブラックフライデーは2024年11月29日(金)0:00 〜 12月6日(金)23:59

いよいよ2024年も終わりが近づき、残り1ヶ月ちょっととなりました。ブラックフライデーの季節ですね! Amazonでは今年もブラックフライデーセールが行われます!!2024年の買い残し、年末年始の準備、1年頑張った自分へのご褒美に…思いっきり楽しみましょう!今回は何を買ったらいいのか迷えるあなたに、過去のAmazonセールでレタスクラブWeb読者が買ったもの、季節柄おすすめのものなどを、どーんとまとめてご紹介したいと思います。

ほしいものリストも活用しよう

いよいよブラックフライデー!

ポイントアップキャンペーン

Fire TV Stick 第3世代 | HD対応スタンダードモデル | ストリーミングメディアプレイヤー【2021年発売】

New Kindle Paperwhite シグニチャーエディション (32GB)

Dyson(ダイソン) コードレス掃除機 Dyson V12 Detect Slim Fluffy Plus

【指定第2類医薬品】イブクイック頭痛薬DX 60錠

VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) シートマスク 箱マスク スキンケア (1.CICA デイリースージングマスク)

バランスオンminiケーキ 江崎グリコ 【バランスオン ミニケーキ】チーズケーキ味 20個入り

NONIO(ノニオ) プラス ホワイトニング [医薬部外品] ハミガキ (高濃度フッ素 1450ppm配合) 歯磨き粉 セット 130g×2個+Y字フロス付き

Amazonベーシック 乾電池 単3形 単三電池 アルカリ 保存期限10年 20個セット

アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力

バブ 【大容量】6種類の香りセレクトBOX 薬用 56錠 炭酸 入浴剤 詰め合わせ [医薬部外品]

ネスカフェ ゴールドブレンド 瓶 120g 【 ソリュブル コーヒー 】

【Amazon.co.jp限定】キレイキレイ薬用泡ハンドソープ詰替 シトラスフルーティ大容量1760ml

by Amazon 炭酸水 ラベルレス 500ml ×24本 富士山の強炭酸水 バナジウム含有

【大容量】アタック抗菌EX 洗濯洗剤 液体 ぎゅうぎゅうつめこみ洗いでも強力洗浄 つめかえ用 2900g

KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB:s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G

イヤホン bluetooth ワイヤレスイヤホン AIFENG ブルートゥース イヤホン LEDディスプレイ ノイズキャンセリング 長時間再生 自動ペアリング

Fire TV Stick 第3世代 | HD対応スタンダードモデル | ストリーミングメディアプレイヤー【2021年発売】

【大容量】アタック抗菌EX 部屋干し用 洗濯洗剤 液体 じめじめ密集干しでも強力消臭 つめかえ用 2770g

18-【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [ボリュームリッチ]

ビオレUV【Amazon.co.jp限定】【大容量】 アクアリッチ ウォータリーエッセンス 110g (通常品の1.6倍) 日焼け止め SPF50+/PA++++

[指定医薬部外品] 大正製薬 新ビオフェルミンS錠 550錠 61日分整腸剤【Amazon.co.jp限定】

アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 ドラム式専用 詰め替え 2100g

明治 チョコレート効果カカオ72%大容量ボックス 1kg

【大容量】エマール 伸びヨレ戻して元通り、洗ったほうが、逆に長持ち! リフレッシュグリーンの香り 詰替え用 1,400ml

メラノCC ディープクリア酵素洗顔 130g

【カロリーゼロ・糖質ゼロ】アサヒ ドライゼロ [ ノンアルコール [ 350ml×24本 ] ]

ブルボン フェットチーネグミイタリアングレープ味 50g

Amazonベーシック 乾電池 単4形 アルカリ 保存期限10年 20個セット 1.5V 液漏れ防止

サロンドプロ 白髪かくし カラーオンリタッチ ダークブラウン

バランスオンminiケーキ チョコブラウニー味 20個

どこでも簡単トイレ トイレの女神PREMIUM 簡易トイレ 【防災士が監修】 15年保存&日本製 携帯:防災:非常用トイレ 防災グッズ 防災ガイドブック付き (50回)

by Amazon ソフトパックティッシュ 320枚160組(2枚重ね) x 24パック入 ホワイト

IROKA フレアフレグランス 液体 柔軟剤 香水のように上質で透明感あふれる香り ネイキッドリリーの香り 1200ml 大容量

18-【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [ボリュームリッチ]

シモジマ(Shimojima) HEIKO PP食パン袋半斤用 300枚(100枚x3束) ヘイコー パン袋 におい袋

iwaki(イワキ) 耐熱ガラス 保存容器 アーバンクリア 7個セット

by Amazon トイレットペーパー 長さ2倍巻 50m x 12ロール ダブル 単品 (12ロールで24ロール分) フローラルの香り

by Amazon ソフトパックティッシュ 320枚160組(2枚重ね) x 24パック入 ホワイト

アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力

さらさ 洗濯洗剤 2.15kg 無添加 植物由来の厳選成分配合 詰め替え

【大容量】 トップ ナノックス(NANOX) トップ スーパーナノックス ニオイ専用 プレミアム抗菌処方 部屋干し 洗剤 蛍光剤無配合 洗濯洗剤 液体 詰め替え 超特大1230g

アリエール 洗濯洗剤 液体 除菌プラス 詰め替え 2.6kg 洗濯機まるごと除菌 [タテ・ドラム式OK]

ボールド 洗濯洗剤 ジェルボール4D プレミアムブロッサム 詰め替え 103個 [大容量]

ボールド 洗濯洗剤 液体 プレミアムブロッサム 詰め替え 2,200g[大容量]

IROKA フレアフレグランス 液体 柔軟剤 香水のように上質で透明感あふれる香り ネイキッドリリーの香り 1200ml 大容量

レノア 超消臭1WEEK 柔軟剤 SPORTS フレッシュシトラス 詰め替え 1,900mL [大容量]

【大容量】エマール 伸びヨレ戻して元通り、洗ったほうが、逆に長持ち! リフレッシュグリーンの香り 詰替え用 1,400ml

【まとめ買い 大容量】アクロン おしゃれぎ用 洗濯洗剤 詰替ウルトラジャンボ1590ml×2個+リーフレット

[大容量] ジョイ W除菌 食器用洗剤 さわやか微香 詰め替え 1,490mL

【Amazon.co.jp限定】【大容量】デカラクサイズ キュキュット CLEAR泡スプレー 食器用洗剤 奥・ミゾ・スキマまでこすらず洗浄! 無香性 つめかえ用 1250ml

【Amazon.co.jp 限定】 スクラビングバブル 流せるトイレブラシ フローラルソープの香り 付け替え用 (36個)

クイックル トイレクイックル つめかえ用 ジャンボパック ミント 20枚 × 3個

<すみっコぐらしデザイン企画品 > キレキラ!トイレクリーナー 1枚で徹底おそうじシート ピンクグレープフルーツの香り つめかえ用 80枚(20枚×4個)

らくハピ エアコンの防カビ スキマワイパーセット 無香料 [ワイパー本体1個+シート4枚]

レック(LEC) レック 【 激落ちくん 】 の 重曹 粉末タイプ 1kg

無印良品 水回りの汚れ用掃除シート カットサイズ22×20cm 30枚

レック(LEC) 激落ちくん 時短ケース付き ホコリ取り モップがキレイ (くり返し使えて、いつでもキレイな高密度ブラシモップ)

【まとめ買い】クイックルワイパー フロア用掃除道具 ハンディ ブラック 付け替え 6枚×2個

リンレイ ウルトラハードクリーナーバス用700ml 浴室 掃除 強力洗剤

アイリスオーヤマ リンサークリーナー 自動ポンプ式モデル

東邦 ウタマロクリーナー 本体+詰替えセット 2個アソート

【Amazon.co.jp 限定】【まとめ買い】ウェーブ フロア用掃除用品 ウェットシート 超保水 16枚×3個

天然素材100% 汚れ落とし 絨毯 カーペット 万能シミよごれ落としクリーナー3S (100ml : 本体)

オキシクリーン EX2270g (アメリカ製) 酸素系漂白剤

ORBIS(オルビス) エッセンスインヘアミルク 洗い流さないトリートメント ヘアミルク 美容液 詰替 140g

リファ ハートブラシ ReFa HEART BRUSH

トゥヴェール バランシングGAローション 100mL グリシルグリシン アゼライン酸誘導体 皮脂トラブル テカリ さっぱり 導入化粧水

アテニア (Attenir) スキンクリア クレンズ オイル アロマタイプ [ レギュラーボトル : 175mL : 2ケ月分 ] クレンジングオイル クレンジング メイク落とし

メラノCC ディープクリア酵素洗顔 130g

Yunth(ユンス) 美容液 ビタミンC 導入美容液 28日分

ケアセラ(CareCera) APフェイス&ボディ乳液 大容量本体 400ml

VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) シートマスク 箱マスク スキンケア (1.CICA デイリースージングマスク)

LuLuLun ルルルン ハイドラ AZマスク 大容量 28枚入り

KisoCare フェイスパック 人気マスク30枚セット 個包装 日本製

ナンバーズイン(numbuzin) 5番 白玉グルタチオンCふりかけマスク 4枚入り | フェイスパック 韓国コスメ トーンバランシングケア 韓国マスクパック 美肌シートマスク

コカ・コーラ い・ろ・は・す天然水ラベルレス 560ml ×24本

by Amazon 天然水 ラベルレス 500ml ×24本 富士山の天然水 バナジウム含有 水 ミネラルウォーター ペットボトル 静岡県産 500ミリリットル (Smart Basic)

【Amazon.co.jp限定】 ミネラルストロング 伊藤園 ラベルレス 強炭酸水 500ml×24本 シリカ含有

【Amazon.co.jp限定】 Restock サントリー 天然水 ラベルレス 2L ×9本

【Amazon.co.jp限定】伊藤園 ラベルレス 磨かれて、澄みきった日本の水 2L×8本

[機能性表示食品]コカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 ラベルレス 525mlPET ×24本

尾西食品 携帯おにぎり 鮭・五目おこわ・わかめ うるち米 3袋×3種 (非常食・保存食)

【セット商品】尾西のひだまりパン アソートセット(プレーン、メープル、チョコ 各2個)

【10個まとめ買い】 大塚製薬 カロリーメイト ロングライフ3年・長期保存非常食・チョコレート味(2本入)

江崎グリコ 【ビスコ保存缶】 保存食 非常食 長期保存 備蓄食 個包装 30枚×5缶 ビタミンB1・B2・D カルシウム 食物繊維 ビスケット クッキー お菓子 おかし 個包装

井村屋 えいようかん 60グラム (x 5)

カレー職人 常備用 温めずに食べられるカレー職人 中辛 170g×10個 江崎グリコ

by Amazon 長期保存水2L×9本

アサヒ飲料 「アサヒ おいしい水」天然水 長期保存水(防災備蓄用) 500ml ×24本

岩谷産業(Iwatani Sangyo)イワタニ カセットガス 専用ボックス入り 12本組 CB-250-OR-12BOX

[オカモト] 靴下サプリ まるでこたつソックス

[オカモト] 靴下サプリ まるでこたつ 就寝時専用 レッグウォーマー おやすみスイッチ

[オカモト] 靴下サプリ まるでこたつソックス プレミアムウォーム

[グンゼ] 腹巻 愛情腹巻 綿リッチ リブ 男女兼用

Hansleep 毛布 シングル 冬用 ブランケット

YUSIDO 湯たんぽ 充電式 蓄熱式 電気湯たんぽ

アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 使い捨てカイロ 貼る レギュラー 30枚 ぽかぽか家族

小林製薬 桐灰カイロ くつ下用 甲に貼る 黒 15足分入

Francfranc フランフラン 繰り返し使えるカイロ

レック(LEC) 温めぐり かけぽか 首にかける 使い捨てカイロ (10個入) 日本製

Life on Products(ライフオンプロダクツ)充電式ネックカイロ

ULRUB ウルラブ ヘッドスクラブ 200g

めちゃくちゃいい香り!!

ULRUB ウルラブ ボディスクラブ 460g【正規店】

無印良品 天然ゴム手袋 左右兼用 M 6枚入

ロクシタン(L'OCCITANE) 薬用 メディカル アンチヘアロスセラム 50mL[医薬部外品]

2層を振り混ぜると綺麗なグリーンに

LuLuLun ルルルン ハイドラ EX フェイスマスク 大容量 28枚入

Biodance 【バイオダンス】バイオコラーゲンリアルディープマスク(34g*4枚)|ハイドロゲルマスク|高保湿| ハリツヤ毛穴ケア|べたつかない| 乾燥・敏感肌| 韓国コスメ

ニベア ディープモイスチャーリップ 無香料【医薬部外品】3本パック

マイブースターズ-【ケラチン】シャンプー&トリートメント&ブースターミスト-3点セット[ダメージリペア]-myBoostars

エリエール キッチンペーパー ラクらクック パパッと手軽に使える 80組×10パック

棚の下に設置して取り出しラクラク

Good Price 芋國屋 紅はるか 干し芋| 国産 訳あり 1kg 無添加 通販 大量 N1

【Lindt公式クリスマスギフト】リンツ (Lindt) チョコレート リンドールギフトボックス 35個

ポーラ B.A ローション N ハーフサイズ 【化粧水】60mL

ポーラ リンクルショット プレミアム ボックス【フェイスケアセット】

Apple AirPods Pro 2

【公式】SHISEIDO ファースト エクスペリエンスキット 2024

◆新モデル◆【公式ストア限定】 リファビューテック ドライヤー スマートW

雪肌精 美白化粧水 【医薬部外品】 薬用雪肌精 ブライトニング エッセンス ローション トライアル 30mL

【医薬部外品】 ONE BY KOSE(ワンバイコーセー) セラム シールド 6g 高保水密封バーム トライアル 7日分

ONE BY KOSE(ワンバイコーセー) ふきとり美容液 毛穴 クリアピール セラム トライアル(約5日分) 20mL

VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) VT CICA トライアルキット

健栄製薬 ル・マイルド化粧水 トライアルサイズ 40ML

dプログラム モイストケア トライアルセット MB 化粧水 敏感肌:保湿:乾燥:肌荒れ予防:ニキビ予防:旅行用:トラベル 7日間分お試しサイズ(化粧水23mL+乳液 11mL)【医薬部外品】

オンリーミネラル(ONLY MINERALS) Nude スキンケアトライアルセット 美容液 6個アソート

イハダ トライアルサイズ 薬用スキンケアセットN(とてもしっとり)化粧水 乳液 お試し トラベル 【医薬部外品】 25mL+15mL

ギフトカードチャージタイプ

Amazon Music Unlimited今なら3か月無料

コスメポイントプログラムも忘れずに

ネットスーパーもブラックフライデー!

もし、気になるアイテムがあったら「ほしいものリスト」に登録しておくと、あとからそのアイテムを探さずに済むから楽ちんですよ。■Amazonブラックフライデー2024の日程<Amazonブラックフライデー2024先行セール>2024年11月27日(水)0:00 〜 11月28日(木)23:59 の2日間<Amazonブラックフライデー2024セール>2024年11月29日(金)0:00 〜 12月6日(金)23:59 の8日間あわせて10日間というビッグセール!! これは楽しまないと損!■Amazonブラックフライデー2024攻略法まとめアイテムを安く買うだけがAmazonブラックフライデー2024ではありません。もっとお得になるように、お得攻略法をまとめました。■1▶︎ポイントアップキャンペーンにエントリーAmazonセールではおなじみのポイントアップキャンペーン。今回は最大で12%ポイントアップ!エントリー必須なので今すぐエントリーしておきましょう!■合計10,000円(税込)以上のお買い物■プライム会員になると+2%■Amazon Mastercardでのお買い物で最大+3%(プライム会員なら3%、通常還元率含む)■【おもちゃ】、【ホビー】カテゴリー商品を買うと+7%(TVゲームを除く)■ブラックフライデー2024目玉はコレ!すでに目玉アイテムは一部Amazonで公開されています。特に注目のアイテムはコレ!▶Amazon Fire TV Stick HDAmazonのセールといえばコレ! Amazonデバイスはセールのたびにかなりお買い得になるので、購入予定の方はぜひ!▶New Kindle Paperwhite シグニチャーエディション (32GB)一人様1台までの購入制限ありの目玉アイテム! 500万冊以上の本・マンガ・雑誌・洋書が読み放題となるKindle Unlimited3か月分(2,940円相当)がセットに!▶Dyson(ダイソン) コードレス掃除機 Dyson V12 Detect Slim Fluffy Plus スティック ハンディクリーナー サイクロン 充電スタンド (SV20 FF HEPA A) 【Amazon.co.jp限定】過去1か月で1000点以上購入された大人気のコードレス掃除機!■プライム感謝祭2024で売れたものをおさらい!10月に行われたAmazonの大規模セール、プライム感謝祭(先行セール含む10月17日〜20日)で、レタスクラブ経由で売れたものベスト30をご紹介します! 大型セールだと同じアイテムがセール対象になることも多いので、今からチェックしておきましょう!1位 【指定第2類医薬品】イブクイック頭痛薬DX 60錠頼れる頭痛薬がランキング1位!※この商品は指定第2類医薬品です。使用上の注意をよくお読みいただき、ご不明な点がありましたら購入先の薬剤師にご相談の上ご購入を検討ください。2位 VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) シートマスク 箱マスク スキンケア (1.CICA デイリースージングマスク)過去1か月で2万点以上購入されている爆売れアイテム。シートマスクといえば…というベストセラー。毎日使っているという声も多数! 以前セールのタイミングで売り切れてしまっていたので、早めに購入するのがおすすめ。14,000件以上あるレビューには液がたっぷり入っている、お肌の調子がいい、という声が目立ちました。3位 バランスオンminiケーキ 江崎グリコ 【バランスオン ミニケーキ】チーズケーキ味 20個入り27位にチョコレート味もランクインしているのですが、両方の味のセットも♪ おやつに保存食用にとセールんのタイミングでストック買いしている方が多いようです。4位 【Amazon.co.jp限定】NONIO(ノニオ) プラス ホワイトニング [医薬部外品] ハミガキ (高濃度フッ素 1450ppm配合) 歯磨き粉 セット 130g×2個+Y字フロス付き歯磨き粉で唯一ランクインするNONIO。フロス付きなのが何気に嬉しい。前回のセールでは早々に売り切れていたので、早めに購入しておくのがおすすめです!5位 Amazonベーシック 乾電池 単3形 単三電池 アルカリ 保存期限10年 20個セットAmazonブランドのコスパ最高の電池。保存期限10年というのも安心。非常時用にもストック買いしておきたい。過去1か月で5000点以上購入されていて、レビューはなんと767,557! それだけレビューがあって★5つ星中4.3はすごい!6位 アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 詰め替え 2100g前回セールのタイミングで売り切れていたので、早めが吉。過去1か月で3万点以上購入されている爆売れ洗剤!★は5つ星中4.3と高評価。7位 バブ 【大容量】6種類の香りセレクトBOX 薬用 56錠 炭酸 入浴剤 詰め合わせ [医薬部外品]お風呂が気持ちいい季節になってきました♪ 疲れた時にシュワシュワのお風呂に入ると癒されますよね! セール時毎回爆売れしているので、売り切れる前にカートインするのがおすすめ。8位 ネスカフェ ゴールドブレンド 120g ( 60杯分 ),瓶,レギュラー ソリュブル コーヒー過去1か月で1万点以上購入されている大人気商品で、★は5つ星中4.4と高評価。インスタントで手軽なのにおいしいコーヒーが飲めるからよく売れる! こちらも前回セール時、早々に売切れていたのでお早めに!9位 キレイキレイ薬用泡ハンドソープ詰替 シトラスフルーティ大容量1760ml毎日使うものだからこそセール時にストックしておきたいのがハンドソープですよね。過去1か月で1万点以上購入さており、★は5つ星中4.5! シトラスフルーティの香りも爽やかでレビューでもいい香りと評判◎。我が家も愛用中!10位 by Amazon 炭酸水 ラベルレス 500ml ×24本 富士山の強炭酸水 バナジウム含有 強炭酸水 ペットボトル 静岡県産 500ミリリットル (Smart Basic)ラベルレスで嬉しいペットボトルのお水。なんと過去1か月で8万点以上購入されている爆売れ商品。年末年始に炭酸は何かと必要なので、セールのタイミングで購入しておくのがおすすめ!11位 【大容量】アタック抗菌EX 洗濯洗剤 液体 ぎゅうぎゅうつめこみ洗いでも強力洗浄 つめかえ用 2900g過去1か月で3万点以上購入されている大人気のアタック。2.9キロと大容量なのでストックしておくと「あれ?洗剤がもうない!」というアクシデントも避けられて◎!12位 KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128Gゲーム機でも使えるメモリーカード。セール毎に爆売れ! 防犯カメラに使っている、お安いという声が目立ちました。11,000件以上あるレビューは★5つ星中4.4と高評価!13位 イヤホン bluetooth ワイヤレスイヤホン AIFENG ブルートゥース イヤホン)こんなに安くていいの?と驚くはず、こちらは2,000円台で買えるワイヤレスイヤホン。レビューには音質、使い勝手ともにコスパ最強の声が多数! 過去1か月で1000点以上購入されています。14位 Fire TV Stick 第3世代 | HD対応スタンダードモデル | ストリーミングメディアプレイヤー【2021年発売】Amazonといえばのアイテム。セールではかなりお安くなることが多いのでブラックフライデーも期待! おうちのテレビであらゆる動画を見れる、今やもう欠かせない超便利アイテム! 23万件以上あるレビューは★5つ星中4.4と高評価!15位 【大容量】アタック抗菌EX 部屋干し用 洗濯洗剤 液体 じめじめ密集干しでも強力消臭 つめかえ用 2770gランクイン3つ目のアタック!16位 【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [ボリュームリッチ] #003 フェイスタオル チャコールグレー 5枚セット ホテル仕様 ふかふか 高速吸水 綿100% 耐久性 毛羽落ち少ない 【選べる10色】 Japan Technology過去1か月で3000点以上購入されている人気アイテム! ふかふかで評判のいいタオル。年始に向けて新しいものを買っておくのもおすすめ。61,000件以上あるレビューは★5つ中4.5! 人気のカラーはセール中売り切れるので早めにカートインがおすすめ!17位 ビオレUV【Amazon.co.jp限定】【大容量】 アクアリッチ ウォータリーエッセンス 110g (通常品の1.6倍) 日焼け止め SPF50+/PA++++夏だけでなく年中対策したい紫外線。するっとぬれて乾燥しにくいので使い心地もとってもいいです!過去1か月で7000点以上購入されていて、3,500件以上あるレビューは5つ星中4.4と高評価!18位 [指定医薬部外品] 大正製薬 新ビオフェルミンS錠 550錠 61日分整腸剤【Amazon.co.jp限定】腸内環境を整えてくれるビオフェルミン。19位 アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 ドラム式専用 詰め替え 2100gまたもやアタックの登場!!20位 明治 チョコレート効果カカオ72%大容量ボックス 1kg甘さ控えめでおいしいのにカカオ72%。冷蔵庫で冷やしてパキッと食べるのもおいしいですよ。21位 【大容量】エマール 伸びヨレ戻して元通り、洗ったほうが、逆に長持ち! リフレッシュグリーンの香り 詰替え用 1,400mlオシャレ着洗いにはエマール♪22位 メラノCC ディープクリア酵素洗顔 130g 酵素×ビタミンC配合 洗顔フォーム 毛穴ケアビタミンCといえばのメラノCCから酵素洗顔がランクイン!23位 【カロリーゼロ・糖質ゼロ】アサヒ ドライゼロ ノンアルコール [350ml×24本]アルコールを控えている方、車の運転をする方に。ノンアルでもちゃんとおいしい。24位 ブルボン フェットチーネグミイタリアングレープ味 50gみんな大好きな、きゅんと甘酸っぱいグミ。25位 Amazonベーシック 乾電池 単4形 アルカリ 保存期限10年 20個セット 1.5V 液漏れ防止単4の電池も意外と使うんですよね、コスパのいいAmazonの電池。26位 サロンドプロ 白髪かくし カラーオンリタッチ ダークブラウンマスカラタイプでパパッと白髪を隠せちゃうから1本持っておくと便利な白髪隠し。27位 バランスオンminiケーキ チョコブラウニー味 20個 栄養補助食品 江崎グリコチーズケーキ味とともにチョコブラウニー味も人気♪ 両方の味が楽しめるセットも。28位 どこでも簡単トイレ トイレの女神PREMIUM 簡易トイレ 【防災士が監修】 15年保存&日本製 携帯/防災/非常用トイレ 防災グッズ 防災ガイドブック付き (100回)災害用に備えておきたい非常用のトイレ。29位 by Amazon ソフトパックティッシュ 320枚160組(2枚重ね) x 24パック入 ホワイト30位 IROKA フレアフレグランス 液体 柔軟剤 香水のように上質で透明感あふれる香り ネイキッドリリーの香り 1200ml 大容量上品な香りがもはや香水かと思うほど…。■Amazonランキング1位のアイテムは…?Amazonには、「売れ筋ランキング」、「人気度ランキング」、「ほしい物ランキング」、「人気ギフトランキング」とランキングがあるのをご存知ですか?みんなが買っているもの、ほしい物はきっと間違いなし!ということで、「売れ筋ランキング」を中心に、Amazonランキング1位のものをご紹介していきたいと思います!※ご紹介する売れ筋ランキング1位の商品は2024年11月22日現在のものです。ランキングは日々変動しますので、ぜひチェックしてみてください。■ホーム&キッチンや日用品の売れ筋ランキング1位のアイテムは?【ホーム&キッチン】の売れ筋ランキング1位は…■【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [ボリュームリッチ] #003 フェイスタオル チャコールグレー 5枚セット ホテル仕様 ふかふか 高速吸水 綿100% 耐久性 毛羽落ち少ない 【選べる10色】 Japan Technologyレタスクラブ経由で売れたランキング16位のタオルでした!【キッチン用品】の売れ筋ランキング1位は…■シモジマ(Shimojima) HEIKO PP食パン袋半斤用 300枚(100枚x3束)こちらパン用の袋なのですが、臭いが漏れないことで話題のアイテム。赤ちゃんやペットがいるお家の臭い対策に購入している方が多いようです。過去1か月で1万点以上購入されている爆売れアイテム! ★も5つ星中4.7と超高評価!【キッチン用品】の「ほしい物」ランキング1位は…■iwaki(イワキ) 耐熱ガラス 保存容器 アーバンクリア 7個セット過去1か月で1000点以上購入されている大人気アイテム。評価も★4.6と超高評価! 実はレタスクラブ料理班メンバーがこぞって使っている保存容器と聞いて購入したところ、本当に使いやすい! ガラスで何が入っているかぱっと見わかるので「あ、これ食べ忘れてた…」なんてこともないですし、そのまま出しても様になる&重ねられるので使い勝手抜群! 買ってよかったキッチンアイテム上位に入ります…。【トイレットペーパー】の売れ筋ランキング1位は…■by Amazon トイレットペーパー 長さ2倍巻 50m×12ロール2倍巻きで嬉しい。幅が若干小さく作られているのでコンパクト。【ティッシュペーパー】の売れ筋ランキング1位は…■by Amazon ソフトパックティッシュ 320枚160組(2枚重ね)×24パック入パックタイプなので水回りでも使いやすくゴミ捨てもラク。【液体洗剤】の売れ筋ランキング1位は…■アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 詰め替え 2100gレタスクラブ経由売れたものランキングにも入ったアタック!ちなみにこちらの洗剤も売れ筋上位ランクインしていました!■さらさ 洗濯洗剤 2.15kg 無添加 植物由来の厳選成分配合 詰め替え■【大容量】 トップ ナノックス(NANOX) トップ スーパーナノックス ニオイ専用 プレミアム抗菌処方 部屋干し 洗剤 蛍光剤無配合 洗濯洗剤 液体 詰め替え 超特大1230g■アリエール 洗濯洗剤 液体 除菌プラス 詰め替え 2.6kg 洗濯機まるごと除菌 [タテ・ドラム式OK]■ボールド 洗濯洗剤 ジェルボール4D プレミアムブロッサム 詰め替え 103個 [大容量]■ボールド 洗濯洗剤 液体 プレミアムブロッサム 詰め替え 2,200g[大容量]【液体柔軟剤】の売れ筋ランキング1位は…■ IROKA フレアフレグランス 液体 柔軟剤 香水のように上質で透明感あふれる香り ネイキッドリリーの香り 1200ml 大容量こちらも前回売れていました。香水のような上品な香りです♪スポーツをしているご家庭にはコチラも…■レノア 超消臭1WEEK 柔軟剤 SPORTS フレッシュシトラス 詰め替え 1,900mL [大容量]【おしゃれ着洗剤】の売れ筋ランキング1位は…■ 【大容量】エマール 伸びヨレ戻して元通り、洗ったほうが、逆に長持ち! リフレッシュグリーンの香り 詰替え用 1,400mlこれまたレタスクラブ経由売れた洗剤です!こちらも…■【まとめ買い 大容量】アクロン おしゃれぎ用 洗濯洗剤 詰替ウルトラジャンボ1590ml×2個+リーフレット【食器用洗剤の売れ筋ランキング】の売れ筋ランキング1位は…■[大容量] ジョイ W除菌 食器用洗剤 さわやか微香 詰め替え 1,490mLお湯も金タワシも使わずにラク落ちの洗浄力!ちなみに2位は…■【Amazon.co.jp限定】【大容量】デカラクサイズ キュキュット CLEAR泡スプレー 食器用洗剤 奥・ミゾ・スキマまでこすらず洗浄! 無香性 つめかえ用 1250ml■年末の大掃除に! 掃除グッズのランキング1位は?【トイレブラシ】の売れ筋ランキング1位は…■【Amazon.co.jp 限定】 スクラビングバブル 流せるトイレブラシ フローラルソープの香り 付け替え用 (36個)使い捨てだから衛生的なトイレブラシの付け替え用。【トイレ洗剤】の売れ筋ランキング1位は…■【まとめ買い】クイックル トイレクイックル つめかえ用 ジャンボパック ミント 20枚×3個丈夫で大きな1枚でトイレ全部きれいに。かわいらしいコチラも…■<すみっコぐらしデザイン企画品 > キレキラ!トイレクリーナー 1枚で徹底おそうじシート ピンクグレープフルーツの香り つめかえ用 80枚(20枚×4個)【エアコン用交換部品・アクセサリ】の売れ筋ランキング1位は…■らくハピ エアコンの防カビ スキマワイパーセット 無香料 [ワイパー本体1個+シート4枚]こんなのほしかった…!【キッチンクリーナー剤】の売れ筋ランキング1位は…■レック(LEC) レック 【 激落ちくん 】 の 重曹 粉末タイプ 1kgお鍋の焦げ落としはもちろん、浴室の掃除や消臭剤としても。キッチンの掃除にはコチラもおすすめ■無印良品 水回りの汚れ用掃除シート カットサイズ22×20cm 30枚【はたき・ほこり取り】の売れ筋ランキング1位は…■レック(LEC) 激落ちくん 時短ケース付き ホコリ取り モップがキレイ (くり返し使えて、いつでもキレイな高密度ブラシモップ)使い捨てよりも使いやすくコスパもいい!?とSNSでも評判。でもやっぱり使い捨て派という方はコチラ■【まとめ買い】クイックルワイパー フロア用掃除道具 ハンディ ブラック 付け替え 6枚×2個【浴室・浴槽洗剤】の売れ筋ランキング1位は…■リンレイ ウルトラハードクリーナーバス用700ml 浴室 掃除 強力洗剤浴室内はこれ一本で。頑固な汚れにも効きます。【キャニスター型クリーナー】の売れ筋ランキング1位は…■アイリスオーヤマ リンサークリーナー 自動ポンプ式モデルカーペットやソファの汚れはこれで解決。ベストセラー商品です!1位ではなかったけれどオススメのお掃除用品たち■東邦 ウタマロクリーナー 本体+詰替えセット 2個アソート■【Amazon.co.jp 限定】【まとめ買い】ウェーブ フロア用掃除用品 ウェットシート 超保水 16枚×3個■天然素材100% 汚れ落とし 絨毯 カーペット 万能シミよごれ落としクリーナー3S (100ml / 本体)■オキシクリーン EX2270g (アメリカ製) 酸素系漂白剤■気になるビューティーランキング【ビューティー】の売れ筋ランキング1位は…■ORBIS(オルビス) エッセンスインヘアミルク 洗い流さないトリートメント ヘアミルク 美容液 詰替 140g手も髪もベタつかないのにしっかりケアしてくれる無香料のヘアミルクが1位!【ヘアブラシ】の売れ筋ランキング1位は…■リファ ハートブラシ ReFa HEART BRUSH頭皮を心地よく刺激しながら美髪に♪ ハート型もきゅんときます。【化粧水】の売れ筋ランキング1位は…■【化粧水】トゥヴェール バランシングGAローション 100mL 導入化粧水グリシルグリシン、アゼライン酸誘導体配合。洗顔後他の化粧品の前に使う化粧水。【クレンジング・メイク落とし】の売れ筋ランキング1位は…■アテニア (Attenir) スキンクリア クレンズ オイル アロマタイプ [ レギュラーボトル / 175mL / 2ケ月分 ]メイク映えする肌へ導いてくれると大人気のクレンジング。セール後半では売り切れてしまうことも多々あるので早めにカートインを!【洗顔】の売れ筋ランキング1位は…■メラノCC ディープクリア酵素洗顔 130g 酵素×ビタミンC配合 洗顔フォーム 毛穴ケアビタミンCといえばのメラノCCから酵素洗顔がランクイン!【美容液】の売れ筋ランキング1位は…■Yunth(ユンス) 美容液 ビタミンC 導入美容液 28日分使用期限は30秒!?生ビタミンを個包装でフレッシュに肌に届けられる美容液。【保湿乳液・クリーム】の売れ筋ランキング1位は…■ケアセラ(CareCera) APフェイス&ボディ乳液 大容量本体 400ml (セラミドプラス×7種の天然型セラミド配合)顔にも体にも冬の乾燥はこれ一本で◎。【フェイスマスク】の売れ筋ランキング1位は…■VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) シートマスク 箱マスク スキンケア (1.CICA デイリースージングマスク)レタスクラブでもめちゃくちゃ売れたパックが1位!コチラもオススメパックです▼■LuLuLun ルルルン ハイドラ AZマスク 大容量 28枚入り2024年10月に発売されたルルルン ハイドラシリーズの新製品!アゼライン酸誘導体で、乾燥が気になる方に。■KisoCare フェイスパック 人気マスク30枚セット人気のマスク6種がセットになったのがこちら。■ナンバーズイン(numbuzin) 5番 白玉グルタチオンCふりかけマスク 4枚入り韓国コスメのパック。お肌のうるおいが欲しい方、トーンアップしたい方に。■食品・飲料・お酒の売れ筋ランキングは?【食品・飲料・お酒】の売れ筋ランキング1位は…■コカ・コーラ い・ろ・は・す天然水ラベルレス 560ml ×24本味が好きとの声も多数のいろはす。ラベルレスも嬉しい。食品・飲料・お酒売れ筋ランキング上位はすべて飲料水系!■by Amazon 天然水 ラベルレス 500ml ×24本 富士山の天然水 バナジウム含有 水 ミネラルウォーター ペットボトル 静岡県産 500ミリリットル (Smart Basic)■【Amazon.co.jp限定】 ミネラルストロング 伊藤園 ラベルレス 強炭酸水 500ml×24本 シリカ含有■サントリー 天然水 ラベルレス 2L×9本 【Amazon.co.jp限定】 Restock■【Amazon.co.jp限定】伊藤園 ラベルレス 磨かれて、澄みきった日本の水 2L×8本■[機能性表示食品]コカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 ラベルレス 525mlPET ×24本■長期保存食のランキング1位は?【非常用食品】の売れ筋ランキング1位は…■尾西食品 携帯おにぎり 鮭・五目おこわ・わかめ うるち米 3袋×3種 (非常食・保存食)みんな大好きおにぎりも保存食に。【備蓄用保存パン】の売れ筋ランキング1位は…■【セット商品】尾西のひだまりパン アソートセット(プレーン、メープル、チョコ 各2個)長期保存できるパンなのにしっとりしていておいしいと好評他にもこんな長期保存食品たちが…■【10個まとめ買い】 大塚製薬 カロリーメイト ロングライフ3年・長期保存非常食・チョコレート味(2本入)いざというとき頼りになるカロリーメイトから長期保存版が登場!■江崎グリコ 【ビスコ保存缶】 保存食 非常食 長期保存 備蓄食 個包装 30枚×5缶賞味期限5年半! 定番お菓子のビスコの長期保存バージョン。■井村屋 えいようかん 60グラム (x 5)賞味期限5年半!「ようかん」ランキング1位のアイテム!■カレー職人 常備用 温めずに食べられるカレー職人 中辛 170g×10個 江崎グリコいざというときにカレーがあれば心強い。■by Amazon 長期保存水2L×9本賞味期限5年以上のものが届く!■アサヒ飲料 「アサヒ おいしい水」天然水 長期保存水(防災備蓄用) 500ml ×24本携帯するには500mlが便利。食品ではないけれど、これからの季節備えておきたいのはコレ!■岩谷産業(Iwatani Sangyo)イワタニ カセットガス 専用ボックス入り 12本組 CB-250-OR-12BOX■寒い季節になりました。あったかグッズのランキングは?【ファッション】の売れ筋ランキング1位は…■[オカモト] 靴下サプリ まるでこたつソックスもはや冬の定番靴下となった「まるでこたつソックス」。23-25cm、25-27cmの2サイズ、9色展開!寝る時はつま先がないこちらがオススメ!しかもファッションの売れ筋ランキング2位![オカモト] 靴下サプリ まるでこたつ 就寝時専用 レッグウォーマー おやすみスイッチなんとプレミアムも!■[オカモト] 靴下サプリ まるでこたつソックス プレミアムウォーム【腹巻】の売れ筋ランキング1位は…■[グンゼ] 腹巻 愛情腹巻 綿リッチ リブ 男女兼用腹巻カテゴリーベストセラー1位。過去1か月で2000点以上売れた腹巻。【ブランケット】の売れ筋ランキング1位は…■Hansleep 毛布 シングル 冬用 ブランケットこちらもベストセラーアイテムのブランケット。過去1か月で4000点以上売れているそう!【湯たんぽ】の売れ筋ランキング1位は…■【2024冬 新登場】YUSIDO 湯たんぽ 充電式 蓄熱式8〜15分充電すれば長時間ポカポカの充電式湯たんぽ。ふかふかの肌さわりも◎。【使い捨てカイロ】の売れ筋ランキング1位は…■アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 使い捨てカイロ 貼る レギュラー 30枚 ぽかぽか家族カンガルーの箱が可愛らしい貼るタイプのカイロが1位!こんなカイロもありました♪■小林製薬 桐灰カイロ くつ下用 甲に貼る 黒 15足分入■Francfranc フランフラン 繰り返し使えるカイロ■レック(LEC) 温めぐり かけぽか 首にかける 使い捨てカイロ (10個入) 日本製■Life on Products(ライフオンプロダクツ)充電式ネックカイロ■レタスクラブ編集部スタッフがリアルに買ったもの&ほしいもの■まずはリアルバイアイテム!■ULRUB ウルラブ ヘッドスクラブ 200g 【頭皮の香水】 シトラスバジルボディスクラブが好評のULRUBからヘッドスクラブが登場!「とにかくいい香りで頭皮すっきり、髪さらさら。バスタイムが楽しくなりました」(スタッフA)ボディスクラブはコチラ▼■ULRUB ウルラブ ボディスクラブ 460g■無印良品 天然ゴム手袋 左右兼用 M 6枚入6枚入りだからキッチンと掃除用に分けられるし、左右兼用なのがはめるときにとてもラク!「洗濯用と食器洗い用に分けています。片方穴が空いても片方だけ変えられるのも嬉しい」(スタッフmm)■ロクシタン(L'OCCITANE) 薬用 メディカル アンチヘアロスセラム 50mL[医薬部外品]育毛・養毛用トリートメントのベストセラーアイテムのロクシタンのアンチヘアロスセラム。「40代に入ってなんとなく髪の毛がさみしくなった気がして購入してみました!効果が出るのが楽しみ」(スタッフSm)■LuLuLun ルルルン ハイドラ EX フェイスマスク 大容量 28枚入り白玉肌になれると一時売り切れ続出となったシートマスク!エイジングケアしたい方に。「夜使うと翌朝お肌がぷりんとする気がします!まさに白玉!?」(スタッフT)■Biodance 【バイオダンス】バイオコラーゲンリアルディープマスク(34g*4枚)こちらも韓国コスメ。高濃縮エッセンスをそのまま固めて作られたパック!最低3時間つけてお肌に浸透させるという長時間パック!「使用後の肌がプリンとしてて驚きました!これはリピ決定」(スタッフT)■ニベア ディープモイスチャーリップ 無香料【医薬部外品】3本パックひと塗りでしっかりうるおう保湿力の高いニベアのリップ。3本セットでお得。「リップはこれ一択というくらい長年愛用しています」(スタッフmm)■マイブースターズ 【ケラチン】シャンプー&トリートメント&ブースターミスト 3点セット[ダメージリペア]髪の主要成分ケラチンを配合したシャンプー&トリートメント。「シャンプー難民でしたが、これはシャワーで流した途端髪の手触りがなめらかに。次はコラーゲンの方も試してみようと思っています」(スタッフR)■エリエール キッチンペーパー ラクらクック パパッと手軽に使える 80組×10パック揚げ物の油切りにも、ちょっとした油汚れの拭き掃除にも便利なキッチンペーパー。「ロールタイプよりもティッシュのようにサッと出せるので忙しい時に便利!」(スタッフSm)■Good Price 芋國屋 紅はるか 干し芋| 国産 訳あり 1kg 無添加 通販 大量 N1お芋の美味しい季節ですね。「自分用にも子どものおやつにも◎あっという間に食べてしまいました」(スタッフA)■1年頑張った自分へご褒美にも。リアルにほしいと思っている物■【Lindt公式クリスマスギフト】リンツ (Lindt) チョコレート リンドールギフトボックス 35個おいしいチョコは心の栄養にもなりますよね。「おいしいチョコを惜しみなく食べたい!」(スタッフSm)■ポーラ B.A ローション N ハーフサイズ 【化粧水】60mL使用感も香りもさすがの化粧水。「一年間の肌の疲れも吹っ飛ばしてくれそう」(スタッフmm)■ポーラ リンクルショット プレミアム ボックス【フェイスケアセット】シワ改善美容液とネッククリームのプレミアムセット。「シワ対策を本格的にしたいと思っています(切実)」(スタッフmm)■Apple AirPods Pro 2イヤホンベストセラーのApple AirPods Pro 2。「高価だからポイントアップキャンペーンでお得に買えるタイミングを狙っています」(スタッフA)コチラもオススメ♪■【公式】SHISEIDO ファースト エクスペリエンスキット 2024Amazonに新しくオープンしたSHISEIDOのショップ。ホリデーコレクション、500限定。■◆新モデル◆【公式ストア限定】 リファビューテック ドライヤー スマートWほしいものランキングでも上位に入っている、憧れのドライヤー。■スキンケアやヘアケアの<お試しサイズ>ポイントアップキャンペーンの条件金額1万円を満たすためにあとちょっと!という場合や、話題のコスメをちょっとだけ試してみたいという方にはお試しサイズがオススメ!■雪肌精 美白化粧水 【医薬部外品】 薬用雪肌精 ブライトニング エッセンス ローション トライアル 30mL40年の歴史をもつ雪肌精の定番ローションがリニューアル。■【医薬部外品】ONE BY KOSE(ワンバイコーセー) セラム シールド 6g 高保水密封バーム トライアルうるおい改善+シワ改善できる高保水密封バームで話題になったバーム。■ONE BY KOSE(ワンバイコーセー) ふきとり美容液 毛穴 クリアピール セラム トライアル(約5日分) 20mL様々な毛穴悩みをこれ一本でチュルン肌に。■VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) VT CICA トライアルキットシートマスクが売れたVTCOSMETICSのスキンケア セット!■健栄製薬 ル・マイルド化粧水 トライアルサイズ 40MLヘパリン類似物質とCICA成分を配合。敏感肌向けの高保湿化粧水。■dプログラム モイストケア トライアルセット MB 7日間分お試しサイズ(化粧水23mL+乳液 11mL)【医薬部外品】某美容系インフルエンサーの推し化粧水もトライアル!■オンリーミネラル(ONLY MINERALS) Nude スキンケアトライアルセット 美容液 6個アソートつけたまま眠れるほど優しい化粧品オンリーミネラルのスキンケアライン!■イハダ トライアルサイズ 薬用スキンケアセットN(とてもしっとり)化粧水 乳液 お試し トラベル 【医薬部外品】 25mL+15mL高精製ワセリン配合で肌荒れ、乾燥を繰り返す肌にぴったりのセット。■Amazonギフトカードじつはプライム感謝祭で商品以外で一番購入されたのがAmazonギフトカードのチャージタイプでした。ギフトカードといっても紙のカードが自宅に届くのではなく、自分のAmazonアカウントにチャージ分の金額が直接付与されるというもので、以下のようなメリットが。■事前にチャージすると支払いがパッとできてラク!■予算管理もしやすい!例えばこのブラックフライデーでは2万円分の買い物をするぞ!と決めている場合、2万円チャージしておけば予算管理もラクにできちゃうわけです。なるほど、Amazonのお買い物の支払いに利用している方が多いわけですね。注意点もちゃんと見ておきましょう。▶︎Amazonギフトカードは、返金および返品できません。▶︎AmazonギフトカードでAmazonギフトカードを購入することはできません。▶︎Amazonギフトカードの有効期限は発行日から10年。■Amazonサブスク無料体験増量中!Amazonではブラックフライデーに合わせて様々なサブスクの無料期間を増量中です!まだ使ったことがないという方はこの機会に試してみてはいかが? 3つとも合わせたら9,500円越えのお得なんです…ちょっとすごくないですか?■電子書籍のサブスクKindle Unlimited:6ヶ月5,880円 → 3,980円■音楽のサブスクAmazon Music Unlimited:1ヶ月無料 → 3か月無料■「聴く読書」のサブスクAmazon Audible:3か月99円■コスメを買うならコスメポイントプログラム毎月のエントリーで購入金額の2%分のポイントもらえるというキャンペーンです。ブラックフライデーは11月〜12月と月を跨いで開催されるので、12月のエントリーをうっかり忘れて買い物しちゃった!とならにようにご注意を!<コスメポイントプログラム>1. 購入前のエントリー必須(毎月のエントリーを忘れずに)2. 対象のコスメ商品を購入(対象購入金額上限 100,000円(税込)まで)■ネットスーパーも超お得に!Amazonのネットスーパーでもブラックフライデーセールが行われます!例えばAmazonフレッシュは…2024年11月22日(金)から対象の食品・日用品が最大 20%OFFになる「フレッシュ大総力祭」も開催中なのですが、ブラックフライデー期間は対象の食品・日用品が50%OFFになるセールも行われるそうです!また、Amazon上のライフネットスーパーも、対象商品が最大50%オフに。などなど、生鮮食品なども超お得になるのが今年のブラックフライデーなんです!さあ、準備はいいですか?今年最後のビッグセール、Amazonブラックフライデーお得に楽しい10日間になりますように♪テキスト=mm[/EXCLUDE]