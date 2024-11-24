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11·î24Æü(Æü) 21:00¡¡MV Teaser Photo #1
11·î25Æü(·î) 21:00¡¡MV Teaser Photo #2
11·î26Æü(²Ð) 21:00¡¡MV Teaser Photo #3
11·î27Æü(¿å) 21:00¡¡MV Teaser #1
11·î28Æü(ÌÚ) 21:00¡¡MV Teaser #2
11·î29Æü(¶â) 00:00¡¡Digital Single
11·î29Æü(¶â) 21:00¡¡Music Video
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▶Mrs. GREEN APPLE - Studio Session Live #3
▶Mrs. GREEN APPLE - Studio Session Live #2
▶Mrs. GREEN APPLE - Studio Session Live #1
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Opening
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¡¡The White Lounge
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¡¡Folktale
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¡¡Feeling
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¡¦Documentary -- Episode 6 ¡ÈThe White Lounge¡É
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