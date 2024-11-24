»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¹ñºÝ»î¹ç5Ç¯¤Ö¤ê¹õÀ±¤ÇV°ï¡Ä27Ï¢¾¡¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡¡¼çÍ×À¤³¦Âç²ñ¤Ï3Ï¢ÇÆ¤Ç»ß¤Þ¤ë¡¢°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤Ï½é¹õÀ±¡¡·è¾¡¡¦ÂæÏÑÀï¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢12¡Û
¡¡¢¡¥×¥ì¥ß¥¢12¡¡·è¾¡¡¡ÆüËÜ0¡½4ÂæÏÑ¡Ê24Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤¬ÂæÏÑÂåÉ½¤ËÇÔ¤ì¡¢2019Ç¯Âç²ñ¤ËÂ³¤¯Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¡£¼çÍ×¹ñºÝ»î¹ç¤ÎÏ¢¾¡¤Ï¡Ö27¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤Ï½¢Ç¤17»î¹çÌÜ¤Ç¹ñºÝÂç²ñ½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦Âç²ñ¤ÇÆüËÜ¤ÏÁ°²ó19Ç¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢12¡¢21Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¡¢23Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤È3Ï¢ÇÆÃæ¤Ç¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿4Ï¢ÇÆ¤ÏÀË¤·¤¯¤â¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤Î¹õÀ±¤Ï¡¢2019Ç¯¥×¥ì¥ß¥¢12¤Î2¼¡¥ê¡¼¥°¡¢ÊÆ¹ñÀï°ÊÍè¤Ç5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ°Õµ¤¾å¤¬¤ëÂæÏÑÂåÉ½¤Î°ìÈ¯¹¶Àª¤ËÆüËÜ¤¬¶ì¤·¤ó¤À¡£Æ±ÂåÉ½¤ÎÀèÈ¯¤Ç¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹»±²¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ëº¸ÏÓ¤ÎÎÓ碰萊¤È¡¢¸Í¶¿æÆÀ¬¡Êµð¿Í¡Ë¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤ÇÃæÈ×¤Þ¤Ç¿Ê¤à¤â¡¢5²ó¤ËÆ°¤¤¤¿¡£
¡¡¸Í¶¿¤¬ÀèÆ¬¤Î¥ê¥ó¡¦¥¸¥ã¡¼¥Á¥§¥ó¤ËÅê¤¸¤¿150¥¥í¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ï¡¢±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎºÇÁ°Îó¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ë¥½¥í¤Ë¡£ÄË¤¤ÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤ª¤â1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¥Á¥§¥ó¡¦¥¸¥§¥·¥§¥ó¤Ë¤â¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÂª¤¨¤é¤ì¤Æ±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÃæÃÊ¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ë3¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¡£°ìµó4¼ºÅÀ¤òµö¤·¡¢¸Í¶¿¤Ï¤³¤Î²ó¸Â¤ê¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£2ÈÖ¼ê¤Î¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤Ï7²ó2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤ò¼º¤¦´íµ¡¡£Í·¥´¥í¤«¤é¤Î°ìÎÝÁ÷µå¤¬1ÅÙ¤Ï¥»¡¼¥Õ¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¡¢¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¤Ï5ÅÀÌÜ¤¬¹ï¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢°æÃ¼´ÆÆÄ¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ÇÈ½Äê¤¬Ê¤¤ê¼ºÅÀ¤òËÉ¤¤¤À¡£
¡¡ÂÇÀþ¤â4²ó¤òÅê¤²¤¿ÎÓ碰萊¤ÎÁ°¤Ë1°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡£5²ó¤ËÂæÏÑÂåÉ½¤Î2ÈÖ¼ê¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤äÀ¾Éð¤Ç³èÌö¤·¤¿Ä¥Ôõ¤ò¹¶¤á¤Æ2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ò¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤ë¤â¡¢¾®±à³¤ÅÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤¬°ì¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤ÆÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â²÷²»¤¬¶Á¤«¤º¡¢¤ï¤º¤«4°ÂÂÇ¤ÎÌµÆÀÅÀ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡3°Ì·èÄêÀï¤ÏÊÆ¹ñ¤¬6¡½1¤Ç¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë¾¡¤Ã¤¿¡£
¢£°æÃ¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï
¢¡°æÃ¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦²áµî¤Î¹ñºÝ»î¹çÀ®ÀÓ
¢§¥«¡¼¥Í¥¯¥¹¥È¡¡¥¢¥¸¥¢¥×¥íÌîµå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×
23Ç¯11·î16Æü¡¡¡¡4¡»0¡¡ÂæÏÑ
¡¡¡¡¡¡¡¡ 17Æü¡¡¡¡2¡»1¡¡´Ú¹ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡ 18Æü¡¡10¡»0¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢
¡¡¡¡¡¡¡¡ 19Æü¡¡¡¡4¡»3¡¡´Ú¹ñ
¢§¥«¡¼¥Í¥¯¥¹¥È¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º
24Ç¯¡¡3·î 6Æü¡¡¡¡5¡»0¡¡²¤½£ÂåÉ½
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 7Æü¡¡¡¡2¡»0¡¡²¤½£ÂåÉ½
¢§¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º
¡¡¡¡¡¡11·î¡¡9Æü¡¡¡¡7¡»1¡¡¥Á¥§¥³
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 10Æü¡¡¡¡9¡»0¡¡¥Á¥§¥³
¢§WBSC¥×¥ì¥ß¥¢12
¡¡¡¡¡¡11·î13Æü¡¡¡¡9¡»3¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡15Æü¡¡¡¡6¡»3¡¡´Ú¹ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡16Æü¡¡¡¡3¡»1¡¡ÂæÏÑ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17Æü¡¡¡¡7¡»6¡¡¥¥å¡¼¥Ð
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡18Æü¡¡ 11¡»3¡¡¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡21Æü¡¡¡¡9¡»1¡¡ÊÆ¹ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡22Æü¡¡¡¡9¡»6¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥é
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡23Æü¡¡¡¡9¡»6¡¡ÂæÏÑ