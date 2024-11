WANIMA EP『Sorry Not Sorry』発売決定！ドラマ『【推しの子】』第6話主題歌「爛々ラプソディ」も収録

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■熊本愛が散りばめられた「Do Gang」も収録決定

スリーピースロックバンドWANIMAが12月18日にNew EP『Sorry Not Sorry』を発売することが決定した。

今作はAmazon Originalドラマ『【推しの子】』第6話主題歌「爛々ラプソディ」や、メンバーの地元熊本のテレビ局KKT熊本県民テレビ『くりぃむしちゅーの熊本どぎゃん!?』テーマソング「Do Gang」に加え、「Sorry Not Sorry」、「DISCOVER」、「Dear Me」(「Dear Me」は前後にハートの絵文字が正式表記)の新曲5曲入りのEPとなる。

表題曲である「Sorry Not Sorry」は一曲目から力強いWANIMAサウンドが特徴的な楽曲になっており、「Do Gang」は地元熊本で音楽フェスを開催しているWANIMAならではの熊本愛が散りばめられた新たな熊本讃歌となっている。また、「爛々ラプソディ」はMV撮影中にKENTAがギックリ腰になるほど、今までみせた事のないヘビィなサウンドの一面もみられるダンスナンバーに仕上がっている。加えて、今後ライブにて高確率でセットリストに入ってくるであろう「DISCOVER」、今までとこれからのWANIMAが詰まっている名曲「Dear Me」なども要注目だ。

Amazon Originalドラマ『【推しの子】』第6話主題歌「爛々ラプソディ」は12月2日より先行配信されることも発表。さらに、兵庫ワールド記念ホールで開催した『Catch Up TOUR Final 2022-2024』にて来年2025年4月から『「Sorry Not Sorry」 TOUR』を開催することも解禁された。New EP「Sorry Not Sorry」のCD封入特典として初回プレス分のみ『「Sorry Not Sorry」 TOUR』 CD購入者対象チケット先行抽選受付シリアルコードが封入される。

リリース情報

2024.12.02 ON SALE

DIGITAL SINGLE「爛々ラプソディ」

2024.12.18 ON SALE

EP『Sorry Not Sorry』

ツアー情報

『「Sorry Not Sorry」 TOUR』

【2025年】

04/05(土)熊本・熊本城ホール

04/08(火)福岡サンパレス

04/09(水)山口・KDDI維新ホール

04/11(金)栃木・栃木県総合文化センター メインホール

04/19(土)北海道・カナモトホール

04/26(土)石川・本多の森 北電ホール

04/29(火・祝)新潟・新潟テルサ

05/08(木)東京・NHKホール

05/13(火)大阪・オリックス劇場

05/14(水)大阪・オリックス劇場

05/15(木)愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

05/18(日)和歌山・和歌山県民文化会館 大ホール

05/24(土)三重・四日市市文化会館 第1ホール

06/01(日)静岡・静岡市清水文化会館マリナート 大ホール

06/07(土)広島・上野学園ホール

06/19(木)岩手・盛岡市民文化ホール 大ホール

06/26(木)埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール

06/27(金)神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール

WANIMA OFFICIAL SITE

https://wanima.net/