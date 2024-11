¿Àºê¥¨¥ë¥¶ starring ReoNa¡¢¿·¶Ê¡ÖToxic¡×¤¬TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥½¡¼¥É¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö ¥¬¥ó¥²¥¤¥ëŽ¥¥ª¥ó¥é¥¤¥ó­¶¡ÙÂè8ÏÃÁÞÆþ²Î¤È¤·¤ÆO.A.¡ª

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

アニメ「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン」の劇中アーティスト、神崎エルザ。絶望系アニソンシンガー ReoNaが歌唱を担当する“神崎エルザ starring ReoNa”の新曲「Toxic(トキシック)」の楽曲配信&ダウンロードがスタートした。この「Toxic」は、TVアニメ『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン供拌8話の挿入歌としてO.A.。神崎エルザ starring ReoNaの楽曲が挿入歌として流れたのは約6年ぶりとなる。

「神崎エルザ starring ReoNa」名義としてはデビュー以来、約6年ぶりとなるミニアルバム「ELZA2」が12月25日にリリース。黒星紅白による描き下ろしイラストがジャケットとなったこのアルバムには、すでに先行配信がスタートしている「Girls Don’t Cry」「Game of Love」、そして今回の「Toxic」も含む全7曲を収録。ビッグTシャツ付きの完全生産限定盤にはボーナストラックとして、「ALONE -Naked-」が収録される。また、この発売を記念したABEMA特番も12月24日(火)に放送が決定。劇中で神崎エルザのCVを務める日笠陽子がゲスト出演する。

また、ReoNaとしては、来年3月に全国6都市を巡る『ReoNa ONE-MAN Live Tour 2025 “SQUAD JAM”』の開催も発表、オールスタンディングのZeppツアーは自身初となる。

ReoNaとしては、アニメ『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン供戮OPテーマ「GG(ジージー)」を今週CDリリースした。

「Toxic」配信リンクはこちらhttps://reona.lnk.to/toxic

●リリース情報

神崎エルザ starring ReoNa 2nd Mini Album

『ELZA2』

12月25日発売

CD予約はこちら

https://smu.lnk.to/ELZA2_PKG

【完全生産限定盤(CD+Tシャツ)】



品番:VVCL-2623/4

価格:¥5,800(税込)

・黒星紅白 描き下ろし「ELZA2」完全生産限定盤ジャケットイラスト仕様

・「ELZA」絵柄ビッグTシャツ同梱(着丈約81cm×身幅約63cm×袖丈約25cm)

・ボーナストラック収録

<CD>※曲順・タイトルは変更の可能性がございます

1. Oh Unhappy Day

2. Girls Don’t Cry

作詞・作曲:ハヤシケイ(LIVE LAB.) 編曲:宮田 “レフティ” リョウ

Bass:宮田 “レフティ” リョウ Drums:TETSUYUKI Guitar:サトウカツシロ(BREIMEN)

3. TOXIC

4. 革命

5. ハレルヤ

6. Game of Love

作詞:ハヤシケイ(LIVE LAB.) 作曲:rui(fade) 編曲:ハヤシケイ(LIVE LAB.)

Drums:比田井修 Bass:二村学 Piano:荒幡亮平 Guitar:高慶”CO-K”卓史

7. YOU

Bonus Track

ALONE -Naked-

【通常盤(CD)】



品番:VVCL-2625

価格:¥2,500(税込)

・黒星紅白 描き下ろし「ELZA2」通常盤ジャケットイラスト仕様

<CD>※曲順・タイトルは変更の可能性がございます

1. Oh Unhappy Day

2. Girls Don’t Cry

3. TOXIC

4. 革命

5. ハレルヤ

6. Game of Love

7. YOU

ReoNa 10th Single

「GG」

発売中

配信リンクはこちら

https://reona.lnk.to/GG_DG

【初回生産限定盤(CD+DVD)】



品番:VVCL-2615〜2616

価格:¥1,980(税込)

※フォトブック、トールケース仕様

<CD>

M1. GG(アニメ『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン供OPテーマ)

歌詞:rui(fade)、ハヤシケイ(LIVE LAB.)、ReoNa

作曲:rui(fade)

編曲:rui(fade)、⽑蟹(LIVE LAB.)、Sugi from coldrain

M2. 私たちの讃歌(ゲーム『ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム』主題歌)

作詞:ReoNa、ハヤシケイ(LIVE LAB.)、⽑蟹(LIVE LAB.)、rui(fade)、Iruma Rioka(LIVE LAB.)、神崎エルザ

作曲:荒幡亮平、堀江晶太、rui(fade)、⽑蟹(LIVE LAB.)、ハヤシケイ(LIVE LAB.)、神崎エルザ

編曲:荒幡亮平、堀江晶太、宮野幸⼦(SHANGRI-LA INC.)、⽑蟹(LIVE LAB.)

M3. By myself

M4. GG -Instrumental-

<DVD>

V1. GG -Music Video-

V2. 私たちの讃歌 -Music Video-

【初回仕様限定盤(CD)】



品番:VVCL-2617

価格:¥1,320(税込)

<CD>

M1. GG

M2. 私たちの讃歌

M3. By myself

M4. GG -Instrumental-

【期間生産限定盤(CD+DVD)】



品番:VVCL-2618〜2619

価格:¥1,980(税込)

※アニメイラストスリーブケース仕様

※2025年5月末までの期間生産限定

<CD>

M1. GG

M2. 私たちの讃歌

M3. Mosquito

M4. GG -TV Size -

<DVD>

V1. アニメ「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン供 ノンクレジットオープニングムービー

V2. ReoNa - GG Collaboration Movie「Dive into GGO」

CD購入はこちら

https://ReoNa.lnk.to/GG_PKG

リリースイベントの詳細はこちら

https://www.sonymusic.co.jp/artist/ReoNa/info/567956

●ライブ情報

ReoNa ONE-MAN Live Tour 2025 “SQUAD JAM” (※読み:スクワッド・ジャム)

2025年3月1日(土) Zepp Namba 開場17:00 開演18:00

夢番地 TEL:06-6341-3525(平日12:00〜17:00)

2025年3月2日(日) Zepp Nagoya 開場16:30 開演17:30

サンデーフォークプロモーション TEL:052-320-9100(12:00〜18:00)

2025年3月9日(日) Zepp Fukuoka 開場16:30 開演17:30

キョードー西日本 TEL:0570-09-2424(月曜〜土曜 11:00-15:00/日・祝 休み)

2025年3月16日(日) Zepp Haneda 開場16:30 開演17:30

ホットスタッフ・プロモーション TEL:050-5211-6077 (平日12:00〜18:00)

2025年3月20日(木祝) Zepp Sapporo 開場16:30 開演17:30

マウントアライブ TEL:050-3504-8700(平日 11:00〜18:00)

2025年3月29日(土) KT Zepp Yokohama 開場17:00 開演18:00

ホットスタッフ・プロモーション TEL:050-5211-6077 (平日12:00〜18:00)

チケット代(全会場共通):スタンディング ¥7700(税込) 2F指定席 ¥8250(税込)

「GG」封入先行スタート!

詳しくはシングル「GG」に封入のチラシをご確認ください。

受付〆切:12月1日(日)23:59(抽選申込)

お申し込みはこちら

https://eplus.jp/reona/

©2023 時雨沢恵一/KADOKAWA/GGO2 Project

