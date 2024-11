【ライブレポート】『UniteUp! 1st Unit LIVE』ラストはLEGITらしい激しいパフォーマンスを披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ソロ楽曲メドレーや劇中で関係の深いAnelaのカバーも披露!最新ユニットビジュアルも公開

多次元アイドルプロジェクト『UniteUp!』の、初のユニット別単独ライブ、ラストを飾るLEGIT『To The Top』が11月24日に東京・TIAT SKY HALLにて行われた。

これは、初のユニット別単独ライブ『UniteUp! 1st Unit LIVE』と称し、11月2日にJAXX/JAXX『Jack the Lads』、11月16日にPROTOSTAR『Welcome To PROTOFESTIVAL!!!』が開催されている。

LEGITは、『UniteUp!』内の助川真蔵(高尾大毅)、森蔭晨之介(二条瑛士郎)、坂田隆一郎(東郷楓雅)による”ホンモノ”のパフォーマンスでてっぺんを目指す実力派アイドル。

11月24日のLEGITのライブでは、TVアニメ第1期で使用された「ON MY WAY」「FIRE」をはじめ、過去最高難易度のダンスとなった今夏連続配信リリースの1曲「MOVE MOVE MOVE」などLEGITらしい激しいパフォーマンスを披露。メンバーのソロ楽曲や、劇中でバックダンサーを務めるなど関係の深いAnelaの楽曲をカバー(昼公演は「TARGET」、夜公演は「Break border」)、初披露楽曲もふんだんに盛り込まれた内容でファンを魅了した。

またライブ内でLEGITの最新ユニットビジュアルとキャラクターにリンクした最新アーティスト写真が公開された。

アンコールはメンバーが描いたイラストをプリントしたオリジナルTシャツを着用し「Summer Vacation」を披露。観客を大いに盛り上げ、笑顔でステージを後にした。

『UniteUp! 1st Unit LIVE』終了に合わせて、メンバーページに今回解禁された最新ビジュアル&アーティスト写真が更新された。さらに、1月11日からTVアニメ第2期が放送される。

■LEGIT『To The Top』

2024年11月24日(日)東京・TIAT SKY HALL

<1部セットリスト>

01.ON MY WAY

02.FIRE

03.MOVE MOVE MOVE

04.MAGIC

05.TARGET (Anela「TARGET」カバー)

06.Party Plan(坂田隆一郎solo)

07.答え合わせ(森蔭晨之介solo)

08.Don’t be afraid(助川真蔵solo)

09.THE DAY

10.Twenty Four

[ENCORE]

EN01.Summer Vacation

<2部セットリスト>

01.ON MY WAY

02.FIRE

03.MOVE MOVE MOVE

04.MAGIC

05.Break border(Anela「Break border」カバー)

06.call(助川真蔵solo)

07.good time(森蔭晨之介solo)

08.Please! Please!(坂田隆一郎solo)

09.THE DAY

10.Twenty Four

[ENCORE]

EN01.Summer Vacation

PHOTO BY 白石達也 ※ライブ写真

