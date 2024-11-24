¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸C¡Û»Ë¾åºÇÂç¤Î²¼¹î¾å´°·ë¡ª¡¡²Ï¹çÍ¤¼ù¡¡SG½éÍ¥½Ð½éV¤ÇÂçµÕÅ¾GP½Ð¾ì
¡¡G2¡ÖÂè11²ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡×¤ÈÊÂ¹Ô³«ºÅ¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´ØSG¡ÖÂè27²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡×¤Ï24Æü¡¢12R¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢²Ï¹çÍ¤¼ù¡Ê37¡áÀÅ²¬¡Ë¤¬Â¾Äú¤ò´ó¤»¤Ä¤±¤ºÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ1Ãå¡£SG½é½Ð¾ì½éÍ¥¾¡¤Ç¾Þ¶â3600Ëü±ß¤Ê¤É¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¡¢Á°Æü¤Î¾Þ¶â¥é¥ó¥¯46°Ì¤«¤é°ìµ¤¤Ë18°Ì°ÊÆâ¤ËÉâ¾å¡£SG¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê12·î17¡Á22Æü¡¢½»Ç·¹¾¡Ë½é½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£2Ãå¤ËÃÏ¸µ¡¦»³¸ý»ÙÉô¤Î»ûÅÄ¾Í¡¢3Ãå¤ËÅÚ²°ÃÒÂ§¤¬Æþ¤ê¡¢3Ï¢Ã±¡ã1¡ä¡ã3¡ä¡ã4¡ä¤Ï1520±ß¡Ê5ÈÖ¿Íµ¤¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤òÁª¹Í½ç°ÌºÇ²¼°Ì¤Î34°Ì¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¡¢»Ë¾åºÇÂç¤Î²¼¹î¾å¤ò²Ì¤¿¤·¤¿²Ï¹ç¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹Ä¾¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÄÚ°æ¡Ê¹¯À²¡Ë¤µ¤ó¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¡¢»Õ¾¢¤¬ÉÔ´°Áö¼º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÊë¤ì¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÀÅ¤«¤Ë°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£