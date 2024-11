スイッチをONにするとTV画面が光る『トムとジェリー レトロTV』(1回400円・税10%込、全4種)が2024年11月第4週から順次、ガシャポン自販機シリーズにて発売される。『トムとジェリー』は、1940年にウィリアム・ハンナとジョセフ・バーベラの2人組が短編作品として世に送り出したアメリカの人気アニメーションシリーズ。ネコのトムとネズミのジェリーが巻き起こすドタバタ劇だ。

トムとジェリーは、ほぼ毎回繰り広げる追いかけっこをする中でドジったすえに、顔面がフライパン型になったり、全身が真っ平らになったり、階段状になったり、ソーセージ型になったりしている。そんなおもしろおかしく変形した姿は「Funny Art(ファニーアート)」と呼ばれ、近年では様々な企業から商品化されており、人気が高い。そんな中、今回のアイテムは『トムとジェリー』のイラストがデザインされたレトロなTV型フィギュアと、ある意味落ち着いた(?)トムとジェリーがデザインされている。またスイッチをONにすると、実際にTV画面が光る仕様になっているのもポイント。サイズは全高約3.8cmで、テレビの形もレトロで可愛い。カラーバリエーションも豊富にブラウン・ブルー・レッド・グリーンの全4種をラインアップ。並べて飾ると更に可愛い仕様。明るい部屋でそのまま飾るのと、暗い部屋で画面を光らせるのでは雰囲気も変わるので、飾る場所にあわせて楽しんでほしい。TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co.