■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3739) コムシード　　 名証ネクスト
(2459) アウン　　　　 東証スタンダード
(4597) ソレイジア　　 東証グロース
(7719) 東京衡機　　　 東証スタンダード
(4598) デルタフライ　 東証グロース

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4499) スピー　　　　 東証スタンダード
(1605) ＩＮＰＥＸ　　 東証プライム
(7201) 日産自　　　　 東証プライム
(6976) 太陽誘電　　　 東証プライム
(9503) 関西電　　　　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS