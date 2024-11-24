同声5団体、混声5団体に金賞 全日本合唱コンクール大学職場一般
松山市の愛媛県県民文化会館で開かれた第77回全日本合唱コンクール全国大会（全日本合唱連盟、朝日新聞社主催）の大学職場一般部門は24日、すべての日程が終わった。
同日の同声合唱の部ではNHK福岡児童合唱団MIRAIシニア科（福岡）、混声合唱の部ではCombinir di Corista（東京）が、それぞれ最優秀の文部科学大臣賞に輝いた。
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1日目の各部も含め、自由曲で邦人作品を歌った中で優秀だった団体に贈られるカワイ出版奨励賞には、同声の部の男声合唱団ノヴァーリス（千葉）が選ばれた。
24日の審査結果は次の通り。（特別賞以外の並びは出演順）
◇同声合唱の部
【金賞】NHK福岡児童合唱団MIRAIシニア科=文部科学大臣賞、男声合唱団ノヴァーリス=愛媛県教育委員会教育長賞、monosso（香川）=日本放送協会賞、La Pura Fuente（神奈川）、女声合唱団 ゆめの缶詰（東京）
【銀賞】Saitama CommonWealth Project in TOKYO（東京）、Nelken Chor（奈良）、HBC少年少女合唱団シニアクラス（北海道）
【銅賞】VOCI BRILLANTI（愛知）、Men’s Vocal Ensemble“寺漢”（広島）、合唱団L’alba（福島）、Coro Collegamento（熊本）
◇混声合唱の部
【金賞】Combinir di Corista=文部科学大臣賞、10大会連続金賞表彰、scatola di voce（埼玉）=愛媛県知事賞、Coro Ponte（千葉）=日本放送協会賞、MODOKI（佐賀）、Sopra il fiume（埼玉）
【銀賞】Chœur Chêne（奈良）、淀川混声合唱団（大阪）、CANTUS ANIMAE（東京）、合唱団「櫻」（福島）、岡崎混声合唱団（愛知）
【銅賞】混声合唱団Pange（高知）、合唱団こぶ（岡山）、鶴岡土曜会混声合唱団（山形）、Baum（北海道）、ヴォーカルアンサンブル《EST》（三重）