³ÑÅÄ¤¬£¹°ÌÆþ¾Þ¡á¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó£´Ï¢ÇÆ¡½£Æ£±¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹£Ç£Ð
¡¡¡Ú¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡ÊÊÆ¥Í¥Ð¥À½£¡Ë»þ»ö¡Û¼«Æ°¼Ö¤Î£Æ£±¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²£²Àï¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¤Ï£²£³Æü¡¢ÊÆ¥Í¥Ð¥À½£¤Î¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹»Ô³¹ÃÏ¥³¡¼¥¹¤Ç·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£·ÈÖ¥°¥ê¥Ã¥É¤«¤é½Ð¤¿£Ò£Â¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤Ï£¹°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢£²ÀïÏ¢Â³¤ÎÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥ºÉôÌç¥È¥Ã¥×¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë¤Ï£µ°Ì¡££²Àï¤ò»Ä¤·¤Æ£´Ç¯Ï¢Â³£´ÅÙÌÜ¤ÎÇ¯´Ö²¦¼Ô¤ò·è¤á¤¿¡££´Ï¢ÇÆ¤Ï£²£°£±£·¡Á£²£°Ç¯¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡Ê±Ñ¹ñ¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡Ë°ÊÍè¤Ç»Ë¾å£µ¿ÍÌÜ¡£Ç¯´Ö²¦¼Ô£´ÅÙ°Ê¾å¤Ï£¶¿ÍÌÜ¡£
¡¡¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤¬º£µ¨£²¾¡ÌÜ¡¢ÄÌ»»£³¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤¬£²°Ì¤ÇÂ³¤¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤¬¥ï¥ó¥Ä¡¼¡¦¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¡¡