2Ç¯¿¶¤ê¸ø¤Î¾ì¤ËÅÐ¾ì¤ÎEXILE¡¦ATSUSHI¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ªÁ´¹ñ¶ºÀµÅ¸¥»¥ì¥â¥Ë¡¼ÅÐÃÅ¤Ç¸àÂå²Æ»Ò¤é¤È3¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡·Ù»ëÄ£ÆÃÊÌËÉÈÈ»Ù±ç´±¤òÌ³¤á¤ë½÷Í¥¤Î¸àÂå²Æ»Ò¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥²¥¹¥È»²²Ã¤·¤¿¡ÖÂè64²óÁ´¹ñ¶ºÀµÅ¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¸àÂå¤ÏÉ×¤ÇË¡Ì³¾ÊÆÃÊÌ¶ºÀµ´Æ¤òÌ³¤á¤ë¿ùÎÉÂÀÏº¤È¤È¤â¤Ë¡¢Á´¹ñ¶ºÀµÅ¸¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ø»²²Ã¤·¤¿»ö¤òÊó¹ð¤·¤¿Åê¹Æ¤Ç¡¢¶ºÀµ»Ù±ç´±¤ÎEXILE¡¦ATSUSHI¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥³¥í¥Ã¥±¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¤ë¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ATSUSHI¤Ï23Ç¯°ì»À²½ÃºÁÇÃæÆÇ¤Îµ¿¤¤¤«¤é¤¯¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤òÃæ»ß¡£¤½¤Î¸å¥á¥Ë¥¨¡¼¥ëÉÂ¤Î¤Û¤«¥é¥¤¥àÉÂ¤ò¸øÉ½¤·¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É³èÆ°¤òÀ©¸Â¡£º£Ç¯9·î¤ËÉüµ¢¤òÈ¯É½¤·º£²ó¤ÎÅÐ¾ì¤¬Ìó2Ç¯¿¶¤ê¤Î¸ø¤Î¾ì¤À¤Ã¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢SNS¾å¤Ç¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎATSUSHI¤Î»Ñ¤Ë°ÂÅÈ¤ä¿´ÇÛ¡¢´î¤Ó¤ÎÀ¼¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£