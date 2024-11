食通たちが、2024年に惚れ込んだ名店や極上の一皿をご紹介。餃子のスペシャリスト・塚田亮一さんをうならせた餃子とは?

〈2024 食通が惚れた店〉

みんなが再び日常的に外食を楽しめるようになった2024年。インバウンドの盛り上がりもあり、飲食業界も新しいチャレンジに目を向けた一年だったのではないでしょうか。

そんな2024年に、グルメ情報を熟知した有識者が惚れ込んだお店や料理についてアンケートを実施。「最も印象に残った店」「3,000円以下のお手軽グルメ」をうかがいました。

今回は、餃子のスペシャリスト・塚田亮一さんにお答えいただきます。

教えてくれる人

塚田亮一

「餃子は完全食」のスローガンのもと、おいしい餃子を求めてどこまでも。首都圏はもとより、宇都宮や浜松、宮崎など日本全国の餃子タウン、さらには世界中の餃子風料理を日々食べ歩く餃子のスペシャリスト。「マツコの知らない世界」などTVやラジオにも多数出演。番組で披露したオリジナルレシピの自作餃子も評判。

2024年のベスト餃子

Q. 2024年、最も印象に残った店を教えてください

A. 「北新地 ふか」の「餃子おまかせコース」です

2024年にブレイクしそうな飲食店と塚田さんが注目していた「北新地 ふか」。2024年の「食べログ 餃子 百名店」に見事選出された 出典:飛真隊 隊長さん

高級料理としての餃子にチャレンジしている「北新地 ふか」。「餃子おまかせコース」13,200円一本で勝負をしていて、厳選した食材を包み込んだ創作餃子を一つひとつ店主の解説とともに楽しめる、これまでにない体験ができました。

季節によって餃子のメニューを入れ替えるなど、既存の餃子についても改良を重ねているそうなので、2025年の進化にも期待です。

完全予約制 出典:飛真隊 隊長さん

アンダー3,000円のお手軽グルメ

Q. 2024年に食べた〈3,000円以内の感動の味〉を教えてください

A. 「ぎょうざの美鈴」の「焼き餃子」600円です

「焼き餃子」1人前8個600円 出典:みー@食べログさん

<店舗情報>◆北新地 ふか住所 : 大阪府大阪市北区堂島浜1-3-22 ビル 堂島タウン B1FTEL : 06-7653-6840

伊勢神宮のお膝元、伊勢市で60年以上続く餃子の超老舗。今年の夏に初めて本店に伺うことができました。

カウンターの中央の作業台で注文が入ってから職人が皮を伸ばして作る餃子は、焼き目カリカリ、皮はもっちり、餡は口の中でホロホロと崩れていきます。箸休めの紅ショウガも印象的。

餃子の味だけでなく、餃子を待っている時間も楽しめる素敵なお店でした。

同店も、2024年「食べログ 餃子 百名店」に選出 出典:pateknautilus40さん

<店舗情報>◆ぎょうざの美鈴住所 : 三重県伊勢市宮町1-2-17TEL : 0596-28-8602

※価格は税込です。

※アンケート内容と「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

文:塚田亮一、食べログマガジン編集部

The post 餃子のスペシャリストに聞いた! 2024年のナンバーワン「餃子おまかせコース」一本のお店とは? first appeared on 食べログマガジン.