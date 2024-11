世界中のK-POPファンから注目を集める、グローバル代表K-POP授賞式「2024 MAMA AWARDS」が23日、京セラドーム大阪で行われた。



2日目のこの日は、午後1時からレッドカーペットが行われ、ホストを務めた女優のキム・テリをはじめ、SEVENTEEN、(G)I-DLE、aespa、パク・ソジュン、イム・シワン、INI、2PMのイ・ジュノ、永野芽郁など、豪華出演陣が華やかにお祭りを盛り上げた。



この日の授賞式では「Artist of the Year」に輝き、『SEVENTEENTH HEAVEN』が「Album of the Year」となったSEVENTEEN、『Supernova』が「Song of the Year」に選出されたaespaらがステージで表彰を受けた。



(よろず~ニュース・椎 美雪)