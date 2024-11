アーセナルに新たな若きスターが誕生した。



24日、プレミアリーグ第12節が行われ、アーセナルはホームでノッティンガム・フォレストと対戦。試合はイングランド代表FWブカヨ・サカの先制点を皮切りにMFトーマス・パーティ、17歳FWイーサン・ヌワネリのプレミアリーグ初得点などで3-0と大勝を収めている。



この日記念すべきプレミアリーグ初ゴールを挙げたヌワネリは17歳と247日で初ゴールを記録することに。『The Athletic』によると、この記録はセスク・ファブレガス氏に次いでアーセナルで2番目に若いプレミアリーグ得点者となったという。





The perfect day in N5



Watch the highlights from our emphatic 3-0 victory against Nottingham Forest pic.twitter.com/cLFlWRTgTl