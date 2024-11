太さは人の髪の毛の200分の1。ナノファイバーと同じレベルと言える、究極の細さのパスタが作られました。しかし、その目的は食べることではないのだとか……。

↑もっともっと細くなると用途が増えるらしい

世界で最も細いパスタを開発したのは、英国のユニバーシティ・カレッジ・ロンドンの研究チームです。イタリアのサルデーニャ島には、現地の言葉で「神の糸」を意味する「フィリンデウ」と呼ばれる極細のパスタが存在します。フィリンデウの幅は約400ミクロンと見られていますが、今回開発されたパスタはその約1000分の1。エレクトロスピニング(電界紡糸)という技術を用いて、幅がわずか372ナノメートルしかない超極細パスタが生まれました。

このパスタが作られた目的は、食べるためではなく、医療現場で使うため。今回作られたパスタと同じくらい細いものにナノファイバーがあります。これは傷を治すときや骨再生の場面など、さまざまな場面で使われています。

しかし、ナノファイバーは植物由来の原料を使うことが多く、大量のエネルギーと水が使われます。それに対して、パスタは小麦粉が主原料であり、小麦粉からナノファイバーを作ることができれば、そのほうが環境にやさしいと同研究チームは考えました。

小麦粉には多くのでんぷんが含まれています。でんぷんでできたナノファイバーは多孔質であり、傷を治すときに使われる可能性が高いと期待されています。

【主な参考記事】

Metro. This pasta is 200 times thinner than a human hair. November 21 2024