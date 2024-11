ロケットラボは日本時間2024年11月24日に、「HASTE」ロケットの打ち上げを実施しました。ミッションに関する詳細は公開されていません。打ち上げが行われたアメリカ航空宇宙局(NASA)ワロップス飛行施設のX(旧Twitter)アカウントが、ミッションは無事に完了したと報告しています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

ロケット:HASTE(Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron)打ち上げ日時:日本時間 2024年11月24日15時00分【成功】発射場:ワロップス飛行施設(アメリカ)ペイロード:不明

HASTEミッションには、主に国防総省など米国の安全保障に関する機関が関与しています。そのため、搭載されるペイロードも機密性が高く、詳細が明らかにされていません。

This mission launched on Nov. 24 at 1 a.m. EST and is complete. https://t.co/2ZbOhYk2lj